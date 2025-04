Czy wiesz jakie są ulubione kwiaty Twojej kobiety? To jakie kobieta lubi dostawać kwiaty świadczy nie tylko o jej estetycznym guście ale ujawnia tez jej cechy charakteru, nastroje i stosunek do świata i ludzi.

Orchidea

Doskonale wie czego chce i odważnie, głośno to wyraża. Żeby sprawy ułożyły sie po jej myśli jest gotowa zrobić prawie wszystko. Ponieważ nie kryje swoich dążeń, przez niektórych może być używana za egoistkę, ale szczególnie się tym nie przejmuje, ponieważ liczy się tylko z opiniami osób, które ceni i uważa za autorytety. W życiu wiele osiąga i umie się tym cieszyć, ale czasami może coś ważnego przegapić. W miłości bywa bardzo wyrafinowana.

Róża

Namiętna i bardzo gorąca kochanka jednocześnie bardzo stała w uczuciach. Lubi urozmaicone i ciekawe życie i potrafi znleźć szczęście w najbardziej prozaicznej sytuacji. Jest bardzo wrażliwa i łatwo ją zranić, choć sama również potrafi dotkliwie ukłuć. Bardzo rzadko zgadza się z opinią innych i na każdy temat ma własne zdanie, mimo że nie zawsze potrafi je uzasadnić, dlatego często uważa, że ludzie jej nie rozumieją. Pewna siebie. Pozornie niedostępna i lekko zarozumiała w rzeczywistości służy pomocą i wsparciem każdemu kto o takową poprosi.

Frezja

Bardzo wrażliwa i delikatna osobowość. Uwielbia rzeczy piękne unikatowe, niespotykane, gustuje w mężczyznach silnych i spokojnych, którzy dają jej poczucie bezpieczeństwa, ponieważ sama czuje się krucha. Nie lubi podstępów, personalnych rozgrywek, knucia. Nigdy nie bywa zawistna. Stara się każdego zrozumieć i nigdy się nie przeciwstawia, dlatego jest uważana za osobę spokojną i ugodową, co czasami bywa złudne o czym doskonale wiedzą jej najbliżsi.

Fiołek

Niepoprawna marzycielka. W marzeniach ucieka do wymyślonego idelanego świata - dobrego, pełnego kolorów i całkowicie bezpiecznego, by nie przejmować się realnymi kłopotami. Te ucieczki przeszkadzają jej w codziennym życiu, ponieważ kontrastowo wszystko wydaje jej się złe, skomplikowane, szare, agresywne. Dlatego często bywa na uboczu, nie chce się w nic angażować, wchodzić w bliskie związki, nawet z tymi którzy bardzo by tego chcieli.

Konwalia

Przytłacza ją otaczający świat. Nie potrafi podejmować decyzji i często się poddaje w dążeniu do realizacji swoich ideałów. Wszystkich wkoło postrzega jako lepszych, piękniejszych, inteligentniejszych i szczęśliwszych. Często irytuje ją szczęście i sukces innych, którym jej zdaniem jest w życiu łatwiej. Nie potrafi obiektywnie spojrzeć na to co sama robi i jak wpływa to na jej życie nadmiernie zwracając uwagę na działania innych, nierzadko z zazdrością. Przez niezdolność do obiektywizmu często działa bardzo emocjonalnie i niejednokrotnie diametralnie zmienia ocenę.

Tulipan

Pełna entuzjazmu i radości życia. Kobieta pełna życiowej energii, która często nie przynosi nic konkretnego. Często budzi zdziwienie ludzi, że tak energiczna kobieta właściwie nic nie zdobywa i nie ma się czym pochwalić. Do wszystkiego ma słomiany zapał. Jest bardzo niecierpliwa - wszystko chciałaby mieć od razu. Nie dla niej żmudna realizacja celów. Bywa bardzo zazdrosna o swojego partnera a sama często również prowokuje jego zazdrość, jako element dobrze rozumianej kokieterii.

Goździk

Bardzo ugodowa i życzliwa. Stara się być dla wszystkich uczynna ale nie daje się naiwnie wykorzystywać. Jeżeli ktoś zajdzie jej za skórę potrafi być nieprzyjemna w obronie swoich intersów. W gniewie zachowuje się jak huragan - wybucha bardzo gwałtownie ale szybko łagodnieje. Nie potrafi się gniewać i pielęgnować złości, mimo to jej huśtawka nastrojów może być dla najbliższych irytująca.

Chaber

Nieśmiała i zamknieta w sobie. W każdej sytuacji szuka ukrytego zagrożenia. Nie lubi podejmować żadnych ryzykownych przedsięwzięć i decyzji. Zawsze biernie poddaje się biegowi wydarzeń. Trudno nawiązać z nią kontakt. Mężczyzna, który chce dotrzeć do jej serca musi powoli krok po kroku przełamywać jej uprzedzenia i zapewnić jej pełne bezpieczeństwo i opiekę.

