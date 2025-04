Lęk - emocja, stan czy naukowa zagadka?

Czy lęk to stan czy emocja? Lekarze i psychologowie próbują sklasyfikować lęk i opisać go, by móc odkryć jakie motywy rządzą ludzkim strachem, a tym samym lepiej pomagać osobom, które na co dzień żyją w poczuciu niepokoju.