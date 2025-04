Dobre przygotowanie

Objawy, które towarzyszą nam podczas wygłaszania referatu, są typowe dla dość silnego stresu. Oczywiście najbardziej poważnym z nich jest wspomniana przez pana pustka w głowie, która uniemożliwia poprawne wykonanie zadania. Ważne jest skąd bierze się tak silny stres. Tego typu lęk odczuwa znakomita większość ludzi, tyle że w różnym natężeniu. Oczywiście można sobie z nim radzić

Stres tym bardziej przeszkadza w wykonaniu zadania, im zdanie to jest trudniejsze. Wynika z tego jeden prosty wniosek – czym lepiej przygotujemy się do swojego wystąpienia, tym mniej zaszkodzi nam stres.

Warto wiec dobrze znać treść, którą chcemy przekazać, warto też mieć pod ręką ściągawki. Oczywiście referat nie może być odczytem, ale jeśli od czasu do czasu zerkniemy na wypisany w punktach plan, z pewnością nie będzie to przeczyć idei referatu, natomiast pomoże nie gubić się i da nieco większe poczucie bezpieczeństwa.

Kiedy warto przyznać się do stresu?

Wielu ludziom w takiej sytuacji pomaga krótkie przedstawienie swoich problemów związanych ze stresem. Oczywiście gdyby miało to być wystąpienie bardzo oficjalne, przed dużą grupą obcych ludzi, opowiadanie o swoich kłopotach mogłoby być źle odebrane. Jeśli jednak wspomnimy, czy nawet z góry przeprosi za drżący głos i inne objawy na forum grupy ze studiów – ludzi, których dobrze znamy – na pewno nie będzie to żadne faux pas, zaś dać może nieco większy komfort.

Ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia

Jeśli zaś idzie o trwałe opanowanie problemu, oczywiście są na to sprawdzone sposoby. Właściwy trening jest tu najlepszą metodą, ale nie oznacza to, że nie możemy spróbować we własnym zakresie. Przede wszystkim powinniśmy jak najczęściej „skazywać się” na wystąpienia publiczne. Trening czyni mistrza. Jeśli będziemy unikać sytuacji stresogennych, problem będzie narastać. Warto też, w miarę możliwości, po każdym referacie zapytać kolegów o wrażenia.

Strach ma wielkie oczy

Zasada ta sprawdza się zawsze, gdy chodzi o lęk i stres. Z pewnością emocje każą nam dopatrywać się wielkich błędów i trudności tam, gdzie ich nie ma wcale lub są niezauważalne dla otoczenia. Doskonałe efekty daje też informacja zwrotna. Wygłaszając jakiekolwiek przemówienie nie mamy możliwości obserwowania samego siebie, a zatem niedostępna jest nam obiektywna informacja na temat jakości wystąpienia. Jeśli poćwiczymy na sucho wystąpienia w domu, przed kamerą, łatwiej będzie dostrzec ewentualne niedociągnięcia i wyeliminować je, z pewnością zaś takie samodzielne ćwiczenie da nam większą pewność siebie

Kiedy sięgnąć po pomoc?

Nie warto również przedwcześnie rezygnować z pomocy psychologa. Wielu ludzi, którzy nie wierzą w skuteczność pomocy psychologicznej, już po kilku wizytach nie może wyjść z podziwu nad tym, jak wiele się zmieniło w ich życiu. Dotyczy to także stresu. Oczywiście tego typu usługi nie zawsze są tanie. Jeśli jednak uda się zorganizować grupę, nie będzie problemów ze znalezieniem psychologa, który poprowadzi zajęcia. Ten rodzaj trudności znacznie bardziej nadaje się do treningu grupowego, niż indywidualnego. Nie jest też wykluczone, że znajdziemy na swojej lub blisko położonej uczelni wydział psychologii, gdzie studenci starszych lat często potrafią już poprowadzić bardzo dobre zajęcia związane z pokonywaniem stresu. Wiele ośrodków zajmujących się pomocą psychologiczną współpracuje też ze stażystami, którzy mogą poprowadzić trening za naprawdę niewielkie pieniądze.