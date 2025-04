Lepsza komunikacja - kiedy nasze słowa prowokują kłótnię?

Dążenie do sytuacji, kiedy w rozmowie uda się zrozumieć wzajemny przekaz i intencję bardzo usprawnia komunikację. Łatwiej uniknąć kłótni, niechęci i nieporozumień. Pretensje i rozżalenie nasilają zwroty takie jak: “Nie słuchasz mnie, ciągle tylko gapisz się w telewizor…” lub “Nie mogę wytrzymać jak lenisz się na kanapie, kiedy jest tyle sprzątania!”. To, co mówimy, mimo że ma opisywać nasz stan, tak naprawdę ocenia i etykietuje inną osobę. Być może czasem łatwiej mówić o zachowaniu innych niż o własnych emocjach, ale na dłuższą metę to niekorzystna strategia.

Lepsza komunikacja - jak mówić, by zostać usłyszanym?

Marshall Rosenberg zaproponował tzw. “Komunikat Ja”. Korzystając z niego możesz zadbać, aby to co chcesz zostało przekazane. Jednocześnie dbasz, aby Twój rozmówca czuł się dobrze a nie czuł się przez Ciebie oceniany i atakowany. Wtedy, zamiast koncentrować się na tym jak zachować dobre zdanie o sobie, może rzeczywiście usłyszeć co masz do powiedzenia. Korzystając z tej wiedzy o komunikacji ta rozmowa może wyglądać tak:

Zamiast: “Nie słuchasz mnie, ciągle tylko gapisz się w telewizor…” (rozmówca tworzy w głowie kolejne sposoby obronienia się przed Twoim oskarżeniem np. “Przecież słucham”, “A co nie mogę sobie zrobić przerwy i chwili pooglądać telewizji?!”), s próbuj powiedzieć: “Czuję się smutna, kiedy coś opowiadam i widzę, że w tym czasie patrzysz na telewizor. Zależy mi, żeby kiedy rozmawiamy cała uwaga była na nas.”

(rozmówca tworzy w głowie kolejne sposoby obronienia się przed Twoim oskarżeniem np. “Przecież słucham”, “A co nie mogę sobie zrobić przerwy i chwili pooglądać telewizji?!”), s Zależy mi, żeby kiedy rozmawiamy cała uwaga była na nas.” Zamiast “Nie mogę wytrzymać jak lenisz się na kanapie, kiedy jest tyle sprzątania!” (w głowie Twojego rozmówcy znowu rozpoczyna się gonitwa usprawiedliwień argumentów “Przecież jest czysto!”, “Sprzątałem wczoraj!”,”Miałem ciężki dzień w pracy.”). Spróbuj: “Jestem zła kiedy ja sprzątam, a Ty w tym czasie odpoczywasz. Potrzebuję od Ciebie więcej wsparacia w domowych obowiązkach.”

Takie przedstawienie problem nie gwarantuje, że nasz mąż czy partner zmieni swoje zachowanie. Natomiast daje większą szansę, że usłyszy co mówimy i o tym pomyśli. Zostanie rzeczywiście usłyszanym to pierwszy krok do poznania emocji partnera i swoich.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.