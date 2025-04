Według autorki książki „Mowa ciała”, Carolyn Boyes, to my, kobiety dysponujemy większą gamą sygnałów, aby okazać, że chcemy nawiązać znajomość. I to my łatwiej wychwytujemy oznaki zainteresowania ze strony mężczyzn. Czas więc wziąć sprawy w swoje ręce i ruszać na podbój!

Reklama

1. Zajmij dogodną pozycję

Czy jesteś w zatłoczonym klubie, czy na kameralnej domówce, powinnaś dać się zauważyć. Niewiele wskórasz, stojąc w kącie, siadając przy barze tyłem do sali albo zajmując przytulne miejsce przy kuchennym stole. Nie czekaj, aż facet znajdzie ciebie – ty poszukaj jego. Przechadzaj się wśród ludzi, rozmawiaj z nimi, a jeśli już musisz siedzieć, wybierz takie miejsce, z którego ty będziesz mogła obserwować innych, sama będąc dobrze widzianą. Usiądź tak, by było widać twoją kobiecą sylwetkę – niech twoje nogi, ramiona, dekolt przyciągają wzrok!



2. Na ładne oczy

Wypatrzyłaś przystojniaka, z którym chciałabyś nawiązać flirt – choćby nawet bez słów? Postaraj się, aby wasze spojrzenia się spotkały. Daj mu poznać, że cię interesuje, przyglądając mu się przez chwilę. Ale nie gap się na niego bez przerwy – to mogłoby go wystraszyć lub zirytować. Posyłaj mu za to powłóczyste spojrzenia co parę chwil, a na pewno zrozumie sygnał. Według specjalistów mężczyźni najlepiej reagują na tak zwane oczy sarny. Jak to zrobić? Lekko pochyl głowę, a potem podnieś na niego wzrok. Będziesz wyglądała naprawdę zmysłowo.

3. Zabójcze spojrzenie

Spoglądając na niego, mrugaj zalotnie. Brzmi to może dość banalnie, jednak znakomicie działa na męską podświadomość, sygnalizując mu, że jesteś zainteresowana. Aby efekt był naprawdę piorunujący, użyj swoich kobiecych sztuczek, by twoje spojrzenia były wyjątkowo zmysłowe. Podkreśl oczy makijażem tak, aby wydawały się większe i bardziej błyszczące (smoky eye zawsze działa!). I zadbaj o to, by twoje rzęsy były długie i pięknie podkręcone. Sięgnij po wydłużającą maskarę i pokryj nią rzęsy dwukrotnie. Zaprzyjaźnij się z zalotką. Możesz też przykleić sobie sztuczne rzęsy – on się nie zorientuje, za to na sto procent będzie oczarowany.



4. Uśmiech może wiele zdziałać!

Uśmiechnięta twarz wygląda ładniej, bardziej promiennie i przyjaźnie. Zwróciłaś uwagę, jak pięknie uśmiechała się Pippa Middleton na królewskim ślubie siostry?

To między innymi dzięki temu uśmiechowi (no i oczywiście seksownej figurze) w mgnieniu oka stała się jedną z bardziej popularnych i pożądanych dziewczyn na świecie!

Pamiętaj, że uśmiech powinien być szczery i naturalny.

Na chwilę zapomnij, że robią ci się od tego zmarszczki wokół oczu i, zamiast robić grymas samymi ustami, uśmiechaj się całą sobą.

5. Zmysłowe usta

Pełne, zmysłowe wargi niesamowicie działają na męską wyobraźnię. I nawet jeśli nie masz ust jak Angelina Jolie, na pewno potrafisz pomalować je tak, by wyglądały superseksownie. Nie dowierzaj facetom, którzy mówią, że wolą naturalny, subtelny makijaż (oni po prostu czasem nie zdają sobie sprawy, że twój zabójczy wygląd to zasługa makijażu). Podkreślaj usta modnymi w tym sezonie szminkami w intensywnych kolorach – czerwonym, różowym. Choć trendy jest matowy makijaż ust,

chcąc przyciągnąć uwagę mężczyzn, postaw na błysk. Lśniące usta wydają się pełniejsze. Co pewien czas możesz dyskretnie je oblizać – on oszaleje na twoim punkcie.



6. Zagraj ciałem

Ubranie potrafi wiele zdziałać. Wkładając seksowną sukienkę, nie tylko podkreślisz swoje kobiece atuty, ale także (a może przede wszystkim) sama w mgnieniu oka poczujesz się znacznie bardziej kobieco i pewnie. Twoje ruchy od razu staną się bardziej zmysłowe, zaczniesz zwracać uwagę na to, jak stoisz, jak siadasz, a to z pewnością zostanie dostrzeżone (i docenione!) przez płeć przeciwną. Wiadomo przecież, że najbardziej sexy jest pewność siebie. Jeśli chcesz pobudzić męską wyobraźnię, pozwól, by spod ubrania wyglądał skrawek seksownej bielizny. Parę milimetrów koronki może zdziałać więcej niż pokazywanie za wiele...

7. Sztuka konwersacji

Zaczęliście rozmowę? Super! Bądź czarująca i dowcipna. Nie wystrasz go nadmierną paplaniną lecz pozwól także i jemu dojść do słowa. Nie rozmawiaj o pracy! Pytaj go o zainteresowania, sposoby na spędzanie wolnego czasu, wakacyjne przygody. Pozwól mu trochę się pochwalić – mężczyźni lubią w ten sposób podbudować swoje ego.

Gdy będziesz mówiła do niego niskim, aksamitnym głosem, na pewno zawrócisz mu w głowie.

Reklama

8. Znaczące gesty

We wzajemnych relacjach bardzo ważna jest mowa ciała.

Gdy jesteś kimś zainteresowana, stój do niego frontem.

Nie zaplataj ramion, ponieważ w ten sposób sprawiasz wrażenie, że się zamykasz, stajesz się nieprzystępna.

Gesty takie, jak zabawa pasemkiem włosów, przeczesywanie ich palcami czy gładzenie ramienia to ewidentne sygnały zainteresowania. Twój wybranek natychmiast je podchwyci.