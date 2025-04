Zdaniem psychologów, żeby zapewnić sobie dobrą pozycję w pracy, niekoniecznie trzeba być superfachowcem. Umiejętności zawodowe są oczywiście w cenie, jednak bardziej się liczą zdolności interpersonalne. To jasne – gdy dobrze dogadujesz się z zespołem, czujesz się pewniej, bo koledzy cię wspierają. A wtedy nawet przy słabszych kompetencjach pracujesz na tyle sprawnie, że szef jest z ciebie zadowolony. Oto zachowania, które zbliżą cię do tego celu, i takie, które mogą od niego oddalić.

Tak staraj się postępować

Życzliwa, uprzejma, obowiązkowa, dokładna… Jeśli masz te cechy, z pewnością dasz się poznać w pracy od najlepszej strony!

WAŻNE W RELACJACH Z ZESPOŁEM

- Staraj się dopasować do grupy, w której pracujesz. Zespół jest przebojowy, wyluzowany? Nie siedź jak mysz pod miotłą, pokaż, że też masz temperament! Stosuj się również do panujących w firmie zwyczajów. Zrezygnuj np. z obcisłych mini i bluzek czy sukienek z przepastnymi dekoltami, jeśli takie stroje nie są tu ogólnie przyjęte. Inaczej będziesz odstawać od innych, co nie zjedna ci sympatii otoczenia. Lubimy bowiem tych, którzy są do nas podobni.

- Nie dziel ludzi na ważniejszych i mniej ważnych. Bądź miła dla wszystkich bez wyjątku. Dziewczyny z recepcji traktuj tak samo uprzejmie jak kierowników działu. Lepiej też nie zdradzaj się ze swoimi antypatiami, np. obgadując niezbyt lubianą koleżankę za jej plecami. Ktoś może się z nią podzielić twoimi uwagami i będziesz miała w pracy wroga.

- Przestrzegaj biurowej etykiety. Rozmowy w pokoju zawsze prowadź przyciszonym głosem, sprawy służbowe załatwiaj rzeczowo (w pracy każdemu się spieszy), a telefoniczne pogaduszki z rodziną czy znajomymi skracaj do góra pięciu minut. Pamiętaj, że słuchanie, nawet mimowolne, czyichś osobistych wynurzeń rozprasza pracowników!

- Nieporozumienia wyjaśniaj od ręki. Ktoś poczuł się urażony twoim zbyt obcesowym zachowaniem? Postaraj się załagodzić sytuację. Powiedz np.: „Wybacz, poniosło mnie”. Słuszna samokrytyka zawsze była i jest w cenie!

- Chroń swoją prywatność. Nie wszyscy muszą wiedzieć o twoich niesnaskach z teściową czy potyczkach z uciążliwymi sąsiadami. W pracy ludzie chcą pracować, a nie roztrząsać czyjeś osobiste sprawy. Poza tym gdy zbyt wiele osób będzie znać szczegóły z twojego życia prywatnego, bardzo łatwo możesz stać się tematem plotek.

BY ZYSKAĆ PRZYCHYLNOŚĆ SZEFA

- Pracuj z zaangażowaniem. Wszystkie zadania staraj się wykonywać na czas i najlepiej jak potrafisz. A gdy zdarzy ci się popełnić jakiś błąd, od razu przyznaj się do pomyłki i szybko popraw pracę. Podwładny, który potrafi powiedzieć, że zbłądził, jest lepiej postrzegany od tego, który chce uchodzić za nieomylnego. Znaczy to, że ma do siebie zdrowy dystans – to cenny atut!

- Bądź w biurze widoczna – pytaj, dociekaj, wyjaśniaj, zabieraj głos na zebraniach. Co ciekawszymi pomysłami od razu dziel się z przełożonym. Umiejętną autopromocją można w oczach szefa wiele zyskać!

- Dbaj o swój rozwój zawodowy. Bądź np. pierwszą, która opanuje nowy program komputerowy albo zgłosi się na jakieś szkolenie dla ambitniejszych pracowników. Zostało udowodnione naukowo, że potencjalni kandydaci do awansu to ludzie, którzy stale się czegoś nowego uczą.

- Okazuj uznanie dla kompetencji przełożonego („To cenna wskazówka, pójdę tym tropem!”). Nie zaszkodzi też, gdy przy nadarzającej się okazji napomkniesz, że lubisz swoją pracę i dobrze się czujesz w firmie. Aplauz zawsze jest dobrze widziany przez zwierzchników.

- Spokojnie wysłuchuj krytyki. To trudne, ale nieuniknione. Zastanów się, co tak naprawdę szef ci zarzuca. Jego uwagi są słuszne? Przyznaj rację zwierzchnikowi: „Rzeczywiście byłam zmęczona i nie dopilnowałam sprawy”. Niesłuszne? Panuj nad emocjami. Przedstaw racjonalne argumenty: „To prawda, pozory świadczą przeciw mnie, ale po pierwsze..., po drugie...”. Spokojnym, wyważonym postępowaniem „rozbroisz” przeciwnika.

Tych zachowań unikaj

Skłonność do izolowania się, kłótliwość, pesymizm, zbytnia niefrasobliwość… Te cechy bardzo przeszkadzają w każdej pracy. Nie pozwól im dojść do głosu!

WAŻNE W RELACJACH Z ZESPOŁEM

- Nie stój z boku, szukaj kontaktów z kolegami. Nawet gdy jesteś obłożona pracą, utnij sobie z kimś krótką pogawędkę podczas przerwy na kawę. Udowodniono, że takie niezobowiązujące kilkuminutowe pogaduszki choćby „o niczym” są odbierane przez ludzi jako nadzwyczaj miłe.

- Nie bądź ponurakiem. Osoby pesymistycznie nastawione, wiecznie narzekające są źle odbierane przez innych. Podobnie jak ludzie nietolerancyjni uparci, twardo obstający przy swoim. Dlatego uśmiechaj się i pamiętaj, że inni też czasem mogą mieć rację.

- Unikaj wścibstwa. Jeśli to nie jest konieczne, nie wnikaj w prywatne sprawy koleżanek i kolegów. Pytania w rodzaju: „Dlaczego zwlekasz ze ślubem?” czy „Ile zarabia twój mąż?” są absolutnie nie na miejscu. A jeśli ktoś sam zdradzi ci jakiś sekret ze swojego życia osobistego, zachowaj tę informację dla siebie. Ludzie godni zaufania są powszechnie szanowani.Plotkarze nie cieszą się dobrą opinią.

BY ZYSKAĆ PRZYCHYLNOŚĆ SZEFA

- Nie migaj się od pracy. Gdy szef dokłada ci obowiązków, nie odbieraj tego jako szykany. Raczej potraktuj to jako wyróżnienie, okaż zapał i… podejmij wyzwanie! Chyba że zadania faktycznie przerastają twoje siły. Wtedy nie ma się co rzucać z motyką na słońce. Aby nie zawalić terminów, delikatnie zasugeruj, by część zadań wykonał ktoś inny.

- Nie próbuj podważać autorytetu przełożonego. Pamiętaj, w spornych sprawach to do niego należy ostatnie słowo. Oczywiście możesz dyskutować, jeśli jednak szef pozostaje nieugięty – podporządkuj się.

- Nie spóźniaj się do biura. I w żadnym razie nie urywaj się z pracy przed czasem. Przeciwnie, gdy terminy naglą, zostań nawet po godzinach, by pokazać, że swoje obowiązki traktujesz poważnie.

- Nie bierz zwolnień z powodu kataru. Ani też nie nalegaj na urlop, jeśli w pracy jest akurat wyjątkowo gorący okres. Inaczej możesz być postrzegana jako osoba mało odpowiedzialna, dla której bardziej liczy się własny interes niż dobro firmy.

Według specjalistów od feng shui w budowaniu dobrych relacji z zespołem pomaga odpowiednie zaaranżowanie swojego miejsca pracy.

Na co warto zwrócić uwagę?

BIURKO – tak je ustaw, żeby nie siedzieć tyłem do okna ani drzwi. Zyskasz wówczas poczucie kontroli nad otoczeniem i będziesz się mniej stresować.

BIUROWE AKCESORIA – ostre przedmioty (nożyczki, nożyki do listów, spinacze) skrzętnie pochowaj do szuflad. Negatywna energia, jaką emanują, dekoncentruje i sprzyja agresywnym zachowaniom.

ROŚLINY – najlepiej się zdecyduj na paproć lub geranium. Tonują złe emocje, bo neutralizują szkodliwą dla zdrowia dodatnią jonizację powietrza spowodowaną m.in. przez komputery, drukarki, faksy, sztuczne wykładziny itp.

