Od momentu, kiedy kobieta dowiaduje się, że zostanie matką, przez cały czas „drży” o swoje potomstwo. Cały okres ciąży jest to obawa, aby dziecko urodziło się zdrowe, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju. Wczesne dzieciństwo oraz okres niemowlęcy również jest dla matki sprawdzeniem siebie w roli opiekunki.

Stereotyp matki

Stereotyp matki uwarunkowany kulturowo w naszym społeczeństwie rysuje wielkie poświęcenie ze strony kobiety. Najlepiej, gdy matka rezygnuje z pracy zawodowej, aktywności wszelkiego rodzaju i całą siebie oddaje dziecku, które potrzebuje bardzo wiele uwagi i zaangażowania, nie tylko czasowego, ale przede wszystkim emocjonalnego. Jest to bardzo duże obciążenie dla kobiet, które chcą się rozwijać, chcą awansować zawodowo, myślą o karierze naukowej itp.

Co zaburza relacje?

W momencie, kiedy matka zajmuje się tylko wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi w domu, bardzo silnie związuje się z dziećmi. Więzi emocjonalne i ogromne zaangażowanie w życie dzieci, często niestety prowadzą do zaburzonych relacji w późniejszym czasie, kiedy to dzieci chcą rozpocząć własne samodzielne życie. Wówczas taka nadopiekuńcza matka, czuje wielką pustkę, która pozostała po „stracie dzieci”. Niestety nadal takich matek w naszym społeczeństwie jest wiele. Wynika to w dużej mierze z faktu, że dorosłe już dzieci, często pozostają w gospodarstwach domowych wraz ze swoimi rodzicami, ponieważ długie lata poświęcają się nauce, nie podejmują pracy lub późno zakładają własne rodziny z uwagi na trudną sytuację finansową. Dlatego też matka wówczas chce jak najlepiej zadbać o swoje dzieci i tym samym często nadmiernie wyręcza w obowiązkach, nie tylko domowych.

Co może stracić pracująca mama?

Na szczęście dużo się zmienia w ostatnim czasie i tak naprawdę od kobiety zależy, jak będzie wyglądało jej macierzyństwo czy zdecyduje się na pozostanie w domu, czy na aktywność zawodową. Pomimo że kobiety są już bardziej świadome swoich wyborów, to niezmiennie są to bardzo trudne decyzje okupione ogromnym stresem. Często bowiem zdarza się tak, że kobieta, która pozostawia pod opieką innych osób swoje dzieci, ma wyrzuty sumienia, że nie jest przez cały czas z dzieckiem, że nie obserwuje zmian zachodzących w jego rozwoju, że nie uczestniczy w ważnych wydarzeniach, takich jak pierwszy kroczek czy pierwsze wypowiedziane słowo.

Kobieta raz zostając matką jest już nią do końca życia. Obawa o los własnych dzieci, o ich przyszłość, a przede wszystkim o bezpieczeństwo jest na stałe wpisana w jej rolę pełnioną w rodzinie.

Oprócz tego, że kobieta doświadcza wielu stresów związanych z macierzyństwem, to jest to niewątpliwie największy dar, kiedy może ona patrzeć na swoje szczęśliwe pociechy. Wartość kobiety, kiedy staje się matką znacznie się podwyższa w hierarchii społecznej. I każda matka ma łzy wzruszenia, kiedy w jej majowe święto, przychodzi dziecko z życzeniami.

