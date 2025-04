Przede wszystkim nie czekaj, aż problem będzie narastać, tylko zacznij działać. Jeśli bowiem twój mąż jest szczególnie mocno związany z rodzicami i stara się być wobec nich lojalny, łatwo może pomiędzy wami wyrosnąć mur wzajemnych żalów i nieporozumień. Ale spokojnie! Przy odrobinie sprytu i dyplomacji z twojej strony ten trudny układ, w jakim tkwisz, uda się uzdrowić.

Oto 5 charakterystyk nieznośnych teściów. Sprawdź, do której z nich najlepiej pasują rodzice partnera i naucz się z nimi odpowiednio postępować:

1. Wieczni krytycy

Stale są z ciebie niezadowoleni: według nich jesteś zbyt oszczędna, to znów wydajesz pieniądze bez opamiętania. Wmawiają ci, że masz zły gust, źle gotujesz lub że jesteś np. niezaradną matką. Zawsze mają tysiąc lepszych od twoich sposobów prowadzenia domu, organizowania wakacji czy w ogóle postępowania w życiu. Celnie trafiają w twoje czułe punkty, zgrabnie się tłumacząc, że chodzi im tylko o twoje dobro.

Nie pozwól się ranić. Gdy znów usłyszysz nieprzychylny komentarz, powiedz, co czujesz („Cenię wasze doświadczenie, ale pewne rzeczy wolę robić po swojemu. Nie pouczajcie mnie bez przerwy i nie krytykujcie, bo to psuje nasze stosunki”). Poproś męża, by też porozmawiał z rodzicami na ten temat. A gdyby okazało się to dla niego trudne – zaproponuj, że wspólnie się zastanowicie, co i jak powinien powiedzieć rodzicom, by nie zaognić konfliktu. Ważne, aby swoje niezadowolenie sygnalizował im tak często, jak będzie to konieczne.

Czasem jednak nie zaszkodzi spokojnie wysłuchać opinii teściów. Niektóre ich rady czy spostrzeżenia mogą ci się zwyczajnie przydać.

2. Rodzinni zaborcy

Chętnie podkreślają, że zależy im na bliskości z tobą. I dlatego robią wszystko, żeby tylko zmniejszyć dystans. Efekt? Wasz dom traktują jak własny – przychodzą bez zapowiedzi, dzwonią bez względu na porę, a wasze plany się dla nich nie liczą. Oznajmiają np., że co niedzielę oczekują was na obiedzie. Nie masz odwagi zaprotestować, bo zależy ci na ich akceptacji. Sugerujesz partnerowi, by on coś z tym zrobił, jednak to nic nie daje.

Okaż stanowczość. Wyraźnie powiedz mężowi, że takie zachowanie teściów jest dla ciebie trudne do zaakceptowania. Najlepiej mów konkretnie: „Te niedzielne obiady zabierają dużo czasu. Przekaż rodzicom, że będziemy gościć u nich co drugi tydzień lub czasem odwiedzaj ich sam”. Telefon dzwoni o późnej porze? Nie udawaj, że to ci nie przeszkadza. Zbierz się na odwagę i poproś teściów, by nie niepokoili was po 22. Wytłumacz, że o tej godzinie zwykle już kładziecie się spać. A gdy znowu przyjdą bez zapowiedzenia, powiedz bez ogródek: „Wybaczcie, pędzę do swoich spraw, nie spodziewałam się dzisiaj gości”. Jest szansa, że teściowie w końcu zrozumieją, w czym rzecz i przestaną wchodzić ci na głowę.

Spróbuj czasem wczuć się w sytuację teściów. Może poczuli się odsunięci, niepotrzebni i dlatego starają się bardziej zacieśnić więzy?

3. Władczy opiekunowie

Głównym celem ataku jest twój partner – ich syn. Zawsze mieli nad nim władzę i nie zamierzają zrezygnować ze swych rządów tylko dlatego, że on się ożenił. Traktują go jak małego chłopca, chcą, żeby wszystko robił pod ich dyktando. A on, co gorsza, potulnie ulega tym żądaniom. Wystarczy, że rodzice skrzywią się na wasze pomysły czy plany, a twój małżonek z miejsca zmienia front. Chętnie oferują pomoc, lecz jednocześnie stawiają warunki. Mówią np.: „Podżyrujemy wam kredyt na mieszkanie, ale musicie znaleźć coś blisko nas”. Złości cię, gdy partner nie potrafi w takiej sytuacji zaprotestować.

Żądaj od męża, by był wobec ciebie lojalny. Powinien wiedzieć, że ingerencja teściów w wasze życie uderza w wasze małżeństwo. Najlepiej rozmawiaj z partnerem o tym, jak się czujesz, kiedy on we wszystkim przytakuje matce i ojcu, ciebie zaś spycha na drugi plan.

Serdecznie porozmawiaj też z teściami. Zapatrzeni w syna mogą bowiem nawet nie dostrzegać swojego negatywnego wpływu na wasze małżeństwo. Gdy usłyszą od ciebie, że swoją nadopiekuńczością wprowadzają napięcie do waszego związku, zaczną się może bardziej kontrolować.

4. Mistrzowie chaosu

Ich życie to nieustające pasmo kryzysów i katastrof, których ciężar wy musicie dźwigać. Jeśli toczą ze sobą ciągłe wojny, to właśnie was biorą za powierników, przez co wysłuchujecie niekończących się żalów. Albo żyją ponad stan i stale wpadają w długi,

z których potem trzeba ich wyciągać. Nie protestowałabyś, gdyby takie sytuacje zdarzały się sporadycznie. Jednak oni wzywają was na ratunek nieustannie. Masz już dość roli wybawicielki. Chcesz wreszcie zająć się sprawami swojej rodziny.

Ustal granice. Rozważ, kiedy jesteś gotowa wspierać teściów, a kiedy muszą sami radzić sobie z problemami. Absolutnie nie zgadzaj się na to, żeby rodzice wykorzystywali was materialnie. Jeżeli się okaże, że znowu liczą na wasze pieniądze, spokojnie wyjaśnij, że wasz budżet domowy tego nie wytrzyma. Teściowie wciągają was w swoje konflikty? Gdy jedno z nich zacznie wylewać żale, zmień szybko temat. Albo wytłumacz, że jesteś zajęta i musisz kończyć rozmowę.

Jeżeli problem jest naprawdę poważny, okaż teściom wyrozumiałość. Rodzicom należy się przecież wsparcie i zainteresowanie.

5. Beztroscy najeźdźcy

Mieszkają w innym mieście, więc za wami tęsknią i chętnie przyjeżdżają do was z wizytą – nawet na miesiąc. W tym czasie zaprowadzają w waszym domu swoje porządki i oczekują, że dostosujesz się do ich zwyczajów („Kolacja zawsze

o 18., potem wspólne oglądanie telewizji”). Co gorsza, rodzice próbują przejąć też kontrolę nad waszymi dziećmi. Gdy np. nie pozwalasz maluchom jeść cukierków przed obiadem, dają wyraz niezadowoleniu. Dlatego po każdej takiej wizycie jesteś kłębkiem nerwów.

Szukaj kompromisu. Najlepiej ustal z teściami, że ich wizyty u was będą trwały krócej. Powiedz np.: „To miłe, że was do nas ciągnie, jednak sami widzicie, jak wiele mamy swoich zajęć. Naprawdę trudno to wszystko pogodzić z waszymi odwiedzinami, gdy trwają one dłużej niż tydzień”. Otwarte stawianie trudnych spraw zwykle jest najskuteczniejsze!

Spróbuj czasem przymknąć oko na niektóre przywary rodziców. Rozpieszczają dzieci? Prawie wszyscy dziadkowie trzęsą się nad wnukami, nie warto robić z tego problemu. A jeśli nie bawi cię siedzenie przed telewizorem, niech towarzystwa rodzicom dotrzyma mąż. Staraj się zachowywać się przy teściach naturalnie. O wiele łatwiej zniesiesz wtedy ich przedłużający się pobyt.

