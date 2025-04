Nierealne poczucie, że ludzie dookoła chcą mu zaszkodzić, knują i obgadują, do tego ciągły lęk i podejrzliwość – oto rzeczywistość osoby cierpiącej na manię prześladowczą. Czy można ją wyleczyć? Wyjaśnia Dorota Wojciechowska – psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (www.razem-fundacja.org).

Dorota Wojciechowska: Mania prześladowcza jest określeniem opisującym zaburzony stan psychiczny, który polega na tym, że osoba jej doświadczająca przejawia nieadekwatną, nieustanną wzmożoną czujność, drażliwość i podejrzliwość. Istotną rolę odgrywa także doświadczany lęk.

Mania odnosi się do z zaburzenia z rodzaju afektywnych, które polega na mocno podniesionym lub drażliwym nastroju nieadekwatnym do rzeczywistości, zwiększonej energii i aktywności, pobudzeniu, zawyżeniu samooceny, zmniejszeniu samokrytyki, zaniku samokontroli. "Prześladowcza" określa stan, gdy brak samokrytyki i podniesiona samoocena przekształcają się w urojenia prześladowcze.

Osoba cierpiąca na manię prześladowczą jest przekonana o tym, że jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Może np. podejrzewać, że istnieje spisek przeciwko niej, że inni chcą jej zaszkodzić, obgadują ją, mają wobec niej „nieczyste zamiary”. Takie urojenia prześladowcze nie poddają się logicznej argumentacji, myślenie jest zniekształcone.

Wśród otaczających ludzi pacjent widzi wrogów, których intencją jest skrzywdzić go i mu zaszkodzić. Oczywiście podejrzenia te nie mają racjonalnego wytłumaczenia, są nadmiarowe, nieadekwatne, wyolbrzymione i wynikają z zaburzenia, a nie z jakiejś konkretnej sytuacji.

Nie wyodrębniono do tej pory jednoznacznych przyczyn odpowiedzialnych za powstanie manii prześladowczej. Bardzo ważna jest diagnoza różnicowa urojeń prześladowczych ze schizofrenią, której objawy mogą się wydawać podobne.

Wywiad z pacjentem w kierunku zażywania substancji psychoaktywnych, chorób o podłożu organicznym, infekcji wirusowych, bakteryjnych, chorób przewlekłych, zaburzeń hormonalnych, metabolicznych pomaga postawić prawidłową diagnozę i zaproponować określoną pomoc.

Objawy manii prześladowczej mogą występować w chorobach charakterystycznych dla wieku starszego, np. w chorobie Alzheimera czy otępieniu starczym.

Skuteczna w leczeniu manii prześladowczej jest farmakoterapia, o której włączeniu decyduje lekarz, a także psychoterapia i pomoc psychologiczna. Ma ona na celu zmniejszenie objawów, stworzenie przestrzeni do wyrażania emocji związanych z doświadczanymi stanami. Daje to szansę na podniesienie poziomu zaufania do otoczenia, wzrost poczucia bezpieczeństwa pacjenta i obniżenie lęku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.11.2018.

