Zazwyczaj to kobiety uznaje się za intrygantki potrafiące zręcznie sterować innymi, by osiągnąć własny cel. Ale tak naprawdę manipulujemy wszyscy, bez względu na wiek i płeć. Jedni snują intrygi w pracy, inni w gronie przyjaciół i znajomych, jeszcze inni w relacjach z bliskimi. W każdym przypadku warto wiedzieć, jak sobie radzić z manipulacją.

Każdy człowiek ma prawo wywierać na ciebie jakiś wpływ. Ważne, żeby nie destabilizował on twojego życia. Koleżanka może chcieć, byś pożyczała jej ubrania, siostra, byś płaciła za nią rachunki, a mąż oczekiwać, że będziesz pracować na cały etat i zajmiesz się wszystkimi obowiązkami domowymi. Jednak co za dużo - to niezdrowo. Jesteś przecież dorosła i powinnaś wiedzieć, jak radzić sobie z manipulacją.

Jak radzić sobie z manipulacją?

1. Pamiętaj o swoich potrzebach

Załóżmy, że koleżanka z biura mówi: „Słuchaj, zajmij się tym raportem, znasz się na tym lepiej niż ja”. Stara się w ten sposób rozbudzić w tobie ambicje bycia perfekcyjną. Dąży do tego, byś wzięła na siebie jej obowiązki. Jeśli brak ci pewności siebie, możesz potraktować te słowa jak wyzwanie i rzeczywiście się tym zająć. Ty będziesz miała okazję się wykazać, ona się nie natrudzi, wszystko będzie w porządku. Obie na tym zyskacie. Tylko w teorii. Jeśli w pewnym momencie poczujesz się przemęczona, będziesz mieć pretensje, że współpracowniczka cię wykorzystuje. Staraj się być bliżej swoich potrzeb. Zanim się zgodzisz, zastanów się, czy naprawdę masz czas i ochotę grzęznąć w raporcie.

2. Bądź asertywna

Na manipulację podatne są osoby mało asertywne. Obawiasz się, że odmową obrazisz osobę, która cię o coś prosi? Na pewno się tak nie stanie, jeśli odpowiesz spokojnie, ale stanowczo i odpowiednio uargumentujesz swoją decyzję. Zamiast odpowiadać bez namysłu "Zajmę się tym!", powiedz "Muszę się chwilę nad tym zastanowić" i poświęć chwilę na przeanalizowanie sytuacji. Czy na prawdę masz czas i ochotę grzęznąć w raporcie? Czy jeśli ty się nim zajmiesz, koleżanka przejmie inną część twoich obowiązków? Możesz jej to zaproponować. Jeśli się nie zgodzi, odpowiedz spokojnie: "Przepraszam, mam w tej chwili dużo pracy. Nie mogę się tym zająć".

3. Nie oczekuj, mów

Nie ma sensu oczekiwać, że inni domyślą się, co czujesz. Trzeba im to powiedzieć wprost. Partnerowi możesz zakomunikować: „Czuję się zmęczona nadmiarem obowiązków. Chciałabym się z tobą nimi podzielić. Proszę zajmij się odprowadzaniem dziecka do przedszkola i robieniem ciężkich zakupów”. Szczerze wyrażone sądy i potrzeby to zaprzeczenie manipulacji. Najlepszy sposób na jej rozbrojenie i ustalenie nowych granic w związku.

4. Nie manipuluj!

Zdałaś sobie sprawę, że stałaś się ofiarą technik manipulacji? Często w takiej sytuacji rodzi się w nich złość i chęć zemsty. Powstrzymaj się od niej, bo przyniesie ci on tylko chwilową ulgę, ale w dalszej perspektywie może zaszkodzić relacjom służbowym lub osobistym. Najlepszym sposobem radzenia sobie z manipulacją jest przejście na komunikację wprost, czyli szczera rozmowa o swoich potrzebach i uczuciach. To jedyny sposób, by rozbroić mechanizm manipulacji.

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".