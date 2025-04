„Przez długi czas byłam przekonana, że mam zaburzenia snu” – powiedziała Mariah w wywiadzie. Niestety, prawda okazała się dużo gorsza. Co dolega artystce?

W rozmowie w najnowszym wydaniu magazynu „People” Mariah Carey wyznała, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Taką diagnozę postawiono jej w 2001 roku. Gwiazda nie przyjmowała jej jednak długo do wiadomości i przez lata zaprzeczała, że jest chora.

Nie chciałam w to uwierzyć. Do niedawna żyłam w zaprzeczeniu i izolacji. Żyłam w ciągłym strachu, że ktoś mnie zdemaskuje. To był dla mnie ogromny ciężar. Nie mogłam już dłużej tego ukrywać. Postanowiłam poszukać pomocy i ją znalazłam. Zaczęłam się leczyć

– powiedziała Mariah.