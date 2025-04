Gdy sen nie przychodzi...

Do grupy najczęstszych masek depresji zalicza się bezsenność. Badania nad bezsennością wskazują na częściowo wspólne podłoże z depresją, a pomostem łączącym obie choroby jest zaburzona „chemia mózgu” z swoimi konsekwencjami neurowegetatywnymi (nadmierne pobudzenie układu adrenergicznego, czyli uruchomienie reakcji stresowej) oraz hormonalnymi. Zwiastunem nawrotu depresji może być izolowana bezsenność (nawet przez wiele tygodni zanim pojawią się objawy depresyjne).

Typowa dla depresji jest forma bezsenności z wybudzaniem w środku nocy lub wcześnie nad ranem, po czym pacjent nie jest w stanie zasnąć. Rzadziej pojawiają się wieczorne trudności z zaśnięciem lub inne zaburzenia snu, jak na przykład nadmierna senność, zwana też hipersomnią. Do innych zaburzeń procesów fizjologicznych należą także zaburzenia odżywiania, np. jadłowstręt psychiczny.

Natręctwa

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (w skrócie OCD) należą do zaburzeń nerwicowych i polegają na odczuwaniu natrętnych, niepożądanych myśli (czyli obsesji) oraz wykonywaniu przymusowych czynności (czyli kompulsji). Próby ignorowania tych objawów łączą się dla pacjenta z nasileniem lęku, niepokoju i w końcu agresji, a uleganie im przynosi ulgę. U sporej części pacjentów z OCD występują predyspozycje osobowościowe do ponawianego rozważania trudnych spraw, kontrolowania otoczenia oraz zabezpieczania się przed przykrymi sytuacjami.

Takie cechy określamy mianem osobowości anankastycznej; obejmuje ona m.in.: pedantyczność, dokładność, zasadniczość, brak tolerancji, przesadne poczucie obowiązku, a także poczucie niepewności z nawracającymi wątpliwościami i trudnością w podejmowaniu decyzji. Zdarza się jednak, że u chorego nie występuje wyżej opisany typ osobowości, a natręctwa pojawiają się nie stale, a jedynie okresowo. W tych przypadkach należy zawsze podejrzewać tło afektywne zaburzeń, zwłaszcza jeśli między nawrotami choroby występują okresy wolne od natręctw.

Lęk ma oczy depresji

Współwystępowanie z depresją objawów innych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza lękowych (czyli nerwicowych), jest powszechne, a "czyste epizody depresji" są rzadkie, stanowiąc jedynie około 20%. Jeżeli lęk wysuwa się znacznie na pierwszy plan obrazu klinicznego, diagnoza może być niepełna. Depresja może przybierać zarówno formę lęku tzw. wolnopłynącego (czyli przewlekłego, o falującym natężeniu), napadów paniki, a rzadziej także fobii, czyli intensywnego lęku w kontakcie z określonymi sytuacjami lub przedmiotami. Częstym problemem, który może zamaskowywać depresję, jest nadużywanie leków uspokajających lub nasennych w celu łagodzenia objawów choroby, jak również nadmierne spożycie alkoholu.

