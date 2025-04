Przed ślubem Marek twierdził, że chce czwórki dzieci. Teraz mówi, że jest za wcześnie. A przecież czas płynie! Czuję się oszukana. I myślę, że nie mówi mi całej prawdy.

Porada psychologa:

W pierwszych latach małżeństwa często ujawniają się różnice między małżonkami. Dotyczyć mogą nawet tego, co kiedyś wydawało się podobne, ale przecież każdy nieco inaczej rozumie i interpretuje plany i potrzeby drugiej osoby, co wychodzi na jaw dopiero w konfrontacji z codziennym życiem. Niepokojący jest fakt, że mąż zmienił zdanie tak radykalnie. Może wiąże się to z jakimiś zmianami, problemami w jego życiu zawodowym? Porozmawiaj z nim o jego priorytetach. Nie pytaj wciąż o dzieci, ale o inne jego potrzeby i plany. Rozwiązanie tego problemu wymaga poważnej, szczerej rozmowy.