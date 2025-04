Na pytanie odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Radzę powiedzieć partnerowi o swoich spostrzeżeniach. Powinien wiedzieć, że taki brak dbałości o higienę jest dla Pani trudny do zaakceptowania.

Warto też zapytać męża, z czego jego postępowanie wynika. Może np. ostatnio jest w gorszym nastroju i trzeba zacząć pozytywnie go motywować?

Proponuję np. sprezentować mu dobry dezodorant. Wręczając upominek, proszę zaznaczyć, że ten zapach bardzo się Pani podoba. A kiedy mąż będzie go używać, często podkreślać, że zauważa Pani zmianę („Lubię, jak tak ładnie pachniesz, to robi na mnie wrażenie”). Jest szansa, że wtedy partner chętniej o siebie zadba.