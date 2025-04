Mąż w weekendy pomaga ojcu w sklepie, a dzieci stale są na mojej głowie. Czy on nie powinien raczej wspierać mnie?

Porada psychologa:

Zapewne czuje się pani bardzo zmęczona opieką nad dziećmi. Warto porozmawiać o tym z mężem. Istotne jest, czy on pomaga tacie

z własnej woli, czy może to ojciec wywołuje u niego poczucie, że powinien to robić. Jeśli to inicjatywa partnera, proszę mu jasno przedstawić swoje oczekiwania („Wiem, że rodzice są ważni, ale masz także obowiązki wobec mnie i dzieci. Może do taty będziesz jeździł na przykład co drugi weekend?”). Jeżeli zaś to raczej presja ze strony pani teścia, z którą partner słabo sobie radzi – warto mu to jasno uzmysłowić oraz postarać się pomóc w zmianie jego postawy. Proponowałabym, aby o tym trudnym problemie porozmawiać we trójkę.