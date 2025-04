Mąż planuje wyjechać na rok do Londynu, bo znalazł tam dobrą pracę. Martwię się, że mnie zdradzi lub w ogóle już nie wróci. Co robić?

Reklama

Rada psychologa:

Radzę powiedzieć mężowi o swoich obawach. Taki wyjazd powinien być wspólną decyzją. Związek na odległość nie jest łatwy, bo z czasem partnerzy odzwyczajają się od siebie. Należałoby więc pomyśleć, jak podtrzymywać kontakt (telefony, mejle, odwiedziny?), by Wasza więź zbytnio nie ucierpiała. Rozłąka, choć sprzyja zdradzie, nie musi do niej prowadzić. Może zatem martwi się Pani na zapas? Proszę o tym rozmawiać. To najlepszy sposób, by uporać się z lękami i wspólnie nakreślić optymalny plan działania.