Melancholik (z gr. melanos – czarny, chole – żółć) to jeden z 4 typów temperamentu obok choleryka, sangwinika i flegmatyka według teorii Hipokratesa i Galena. Stworzyli oni pierwszą typologię temperamentu. Temperament można uznać za względnie stałe cechy osobowości, które uwidaczniają się już we wczesnym dzieciństwie. Wpływają one na nasze postrzeganie świata, myśli, reakcje, zachowania, relacje z innymi. Dają o sobie znać zwłaszcza w sytuacjach trudnych, konfliktowych, kiedy pojawia się zmęczenie, przeszkody w realizacji celów. Zatem jaki jest melancholik?

Melancholik to osoba introwertyczna, powściągliwa, cicha i dążąca do perfekcji. Przeszłość jest przez melancholika długo analizowana, a do przyszłości podchodzi z dużą dozą podejrzeń i ostrożnością. Ten typ temperamentu charakteryzuje się reakcjami powolnymi, głębokimi i długimi, co oznacza, że melancholik potrzebuje czasu na odpowiedź i podjęcie decyzji.

Melancholik dokładnie analizuje sytuację. Jest perfekcjonistą, w związku z czym zastanawia się, dlaczego coś się stało i co jeszcze należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel. Widzi „szklankę do połowy pustą”, zawsze jest według niego jeszcze coś do zrobienia albo można byłoby zrobić coś lepiej. Jest ambitny. Działa z rozwagą.

To osoba o cichym, łagodnym usposobieniu, wrażliwa. Melancholik intensywnie przeżywa każde uczucie. Niechętnie dzieli się z innymi swoim wewnętrznym światem. To raczej samotnik, który najlepiej czuje się w pojedynkę lub jedynie w towarzystwie bardzo bliskich mu osób. Melancholik lubi postępować według ściśle określonych zasad i reguł.

To osoba, która ma bardzo bogate życie wewnętrzne. Często się zamyśla, a przez to może uchodzić za zamkniętą w sobie i niechętnie podejmującą kontakty z ludźmi. Raczej stroni od imprez i hałasu, a także woli pracę indywidualną, niż zespołową. Może mieć skłonność do stanów depresyjnych. Bywa postrzegany jako przesadnie przeżywający błahe wydarzenia czy sytuacje.

Melancholik jest przeciwieństwem ekspresyjnego choleryka, jeśli chodzi o okazywanie uczuć. Melancholik zdecydowanie woli zachowywać swoje odczucia i przemyślenia dla siebie. W przeciwieństwie do optymistycznego sangwinika, jest raczej pesymistą i nie jest tak towarzyski. Uczucia sangwinika nie są głębokie, a smutek czy zmieszanie szybko mijają, inaczej niż u melancholika. Z flegmatykiem łączy go introwertyzm oraz analityczny umysł, a różni mniej pozytywne nastawienie do świata i siebie. Flegmatyk nie oczekuje od życia zbyt wiele i nie jest skłonny do stawiania sobie wyzwań, nie to co melancholik.

Każdy temperament ma swoje zalety i wady. Dotyczy to również melancholika.

Zalety melancholika:

spokojny temperament,

inteligencja (również emocjonalna),

analityczny umysł,

wrażliwość na piękno,

empatia,

sumienność,

skrupulatność,

doskonała organizacja.

Wady melancholika:

pesymizm,

odczuwanie lęku,

nadmiernie poważne podejście do życia,

mała odporność na krytykę,

idealizm,

niskie poczucie własnej wartości,

wrażliwy na porażki,

skłonność do depresji,

bierność.

Dzieci, które są melancholikami, to zawsze duma i pociecha rodziców. Są bardzo ambitne, ciekawe świata, zależy im na zdobyciu jak najlepszych stopni. Cechy temperamentu można zauważyć już u niemowląt. Mówi się, że malec, które jest melancholikiem, to taki dorosły w skórze dziecka. Jest dość poważny, cichy, analizuje otoczenie. Jest to również dziecko bardzo inteligentne i twórcze.

Mały melancholik ma też cechy, z którymi bywa mu trudniej niż innym dzieciom. Potrzebuje wsparcia, gdy przydarzają mu się nieprzyjemne zdarzenia. Słabiej radzi sobie z porażkami i błędami. Szybko traci wiarę w siebie. Jest bardzo wrażliwy i mocno przeżywa niepowodzenia. Dzięki wysokiej inteligencji dostrzega skutki wydarzeń, co może budzić w nim lęk i odbierać radość z życia. Takie dziecko nie jest ufne od początku. Aby do niego dotrzeć, potrzeba czasu i starań.

Aby wspierać małego melancholika, należy:

wzmacniać jego poczucie wartości ,

, tłumaczyć, że niepowodzenia zdarzają się każdemu, ale niczego nie przekreślają i nie warto się przez nie poddawać ,

, pomagać zaufać własnym kompetencjom i uświadamiać jak wiele zalet posiada,

i uświadamiać jak wiele zalet posiada, unikać nadmiernej krytyki ,

, przekazywać dużo pozytywnych sygnałów na temat jego działań.

Melancholika wyróżniają cechy, które doceni niejeden pracodawca. Kto nie chciałby powierzyć zadań skoncentrowanemu na celu, opanowanemu perfekcjoniście o analitycznym umyśle. W pracy warto dostrzec takie cechy melancholika jak:

sumienność,

lojalność,

kreatywność,

szacunek do zasad i reguł,

dobra organizacja i planowanie.

Melancholik doskonale sprawdzi się na stanowisku indywidualnym, które nie wymaga ekspozycji społecznej. Nie przepada za pracą w grupie, a jeśli już musi pracować z innymi ludźmi, to woli trzymać się z boku.

Jest kreatywny, a nierzadko ma predyspozycje artystyczne w różnych dziedzinach np. pisanie, malowanie, gra na instrumentach itp. Ze względu na dużą wrażliwość i empatię, może się również angażować w inicjatywy charytatywne.

Należy mieć jednak na uwadze, że melancholik źle znosi krytykę, a wszelkie uwagi bierze bardzo osobiście. Wobec tego należy postępować z nim ostrożnie, ponieważ łatwo go zranić.

Melancholik będzie idealny w zawodach, które wymagają dokładności, precyzji i powtarzalności. Lubi zasady i schematy działania, więc może być dobrym pracownikiem korporacji.

Z drugiej strony, gdy ma zdolności artystyczne, może pracować jako świetnie zorganizowany wolny strzelec.

Najlepsze prace dla melancholika to:

analityk danych,

naukowiec,

lekarz,

księgowy,

architekt,

inżynier,

notariusz,

urzędnik,

psycholog,

terapeuta,

redaktor,

korektor,

nauczyciel.

Te zawody wykorzystują predyspozycje melancholika, dzięki czemu stwarzają mu pole do osiągnięcia zawodowego spełnienia.

Melancholik nie jest osobą, która otacza się dużym gronem znajomych i bliskich. Raczej woli głębokie relacje, niż liczne powierzchowne związki. Gdy już komuś zaufa i zbliży się, to jest lojalny, stały w uczuciach i wierny. Chociaż uczucia melancholika są silne i głębokie, to z powodu niechęci do dzielenia się swoimi wewnętrznymi przeżyciami, mogą być one interpretowane zupełnie inaczej.

Związek z melancholikiem jest stabilny, spokojny i trwały. Jednak zanim uda się zbudować relację, trzeba mieć dużo cierpliwości, bo melancholik to osoba skryta, ostrożna i powściągliwa. Zanim melancholik obdarzy drugą osobę zaufaniem, może minąć sporo czasu. Melancholik długo podejmuje decyzje, również jeśli chodzi o dobór partnera życiowego.

Człowiek o tym typie temperamentu, jeśli już kogoś pokocha, jest wierny i lojalny. Chociaż bywa to też trudna miłość, ponieważ rzadko mówi o swoich uczuciach. Może mieć skłonność do obrażania się i zamykania w sobie, zamiast rozmawiania o problemach i potrzebach.

Warto pamiętać, że melancholik wiele spraw przeżywa znacznie intensywniej, niż osoby o innych typach osobowości, dlatego łatwo go urazić czy sprawić mu przykrość. Może się również zdarzać, że partner melancholik będzie przesadnie analizował słowa i zachowania swojej drugiej połowy. W połączeniu ze skłonnościami do pesymizmu może to prowadzić do postrzegania związku lub partnera w ciemnych barwach.

Oto kilka zasad, które pozwolą stworzyć zdrową relację z melancholikiem:

Daj melancholikowi czas na odpowiedź i podjęcie decyzji.

Staraj się być cierpliwy.

Unikaj nadmiernej krytyki.

Zachęcaj do rozmowy i wyrażania swoich uczuć.

Staraj się nie brać sobie za bardzo do serca złośliwości podczas kłótni. Melancholik z cechami choleryka potrafi uderzyć w czułe punkty.

Doceniaj kreatywność.

Miej dystans do jego perfekcjonizmu i pesymizmu.

Pomóż mu zrozumieć, że życiowe potknięcia i błędy zdarzają się każdemu i nie warto się po nich poddawać.

Unikaj nagłych zmian i niepewności, za czym melancholicy nie przepadają.

Pomagaj melancholikowi w radzeniu sobie z lękiem i stresem poprzez zachęcanie do podejmowania hobby, aktywności fizycznej i odpoczynku.

Jak w przypadku każdej relacji, podstawą stworzenia zdrowego związku z melancholikiem jest szacunek dla uczuć drugiej osoby oraz wsparcie w trudnych chwilach. Ale najważniejsze jest uświadomienie sobie, że pod wieloma względami jesteśmy od siebie różni.

