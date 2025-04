Wymioty zamiast dobrej zabawy, dziwne zachowanie zamiast tańca, tępe patrzenie przed siebie zamiast spędzania czasu ze znajomymi i lizanie kasownika biletów w autobusie zamiast całowanie chłopaka… Trzydziestosekundowe filmiki Głównego Inspektoratu Sanitarnego skłaniają do refleksji, a każdy z nich zostawia nas w poczuciu pewnego zażenowania i zakłopotania z powodu zachowania głównych bohaterów spotów. Powstały w ramach kampanii „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” i są skierowane do młodzieży, która korzysta z używek, a także ich rodziców i pedagogów.

Tak to wygląda naprawdę



Dziesięć filmów jest częścią ogólnopolskiej kampanii realizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl). Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Dwa z filmów dotyczą alkoholu, dwa papierosów, a pozostałych sześć – narkotyków. Każdy obnaża prawdę i pokazuje, jak faktycznie wygląda rzeczywistość osób korzystających z używek.

Trzeba przyznać, że filmy są naprawdę świetnie zrobione (ich wykonawcą jest Fabryka Komunikacji Społecznej), a każdy z nich mocno oddziałuje na widza.

Tematyka spotów nie jest przypadkowa – szczególnie, jeśli znamy najnowsze dane dotyczące tego, jak wielu polskich nastolatków sięga po używki.

Tak, używałem

W styczniu 2017 roku Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI) przeprowadziło badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat. Wynika z niego, że aż 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne. Co znamienne, co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy.

Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej. Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Na stronie kampanii www.melanz.tv znajduje się test „Jakim typem melanżowicza jesteś?”. Dzięki niemu można dowiedzieć się o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Kampania przewiduje także inne działania, m.in. produkcję limitowanej linii odzieży.

