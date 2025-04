Przypomnienie — zapisz!

Zapamiętywanie tego, co myślałeś, gdy się czymś martwiłeś lub gdy byłeś przygnębiony, może być czymś zupełnie nowym dla Ciebie, dlatego zanim się tego nauczysz, może wymagać to wielu ćwiczeń. Gdy następnym razem zauważysz, że stajesz się spięty i zaniepokojony, tak szybko jak tylko to możliwe usiądź i zapisz wszystko w swoim pamiętniku myśli. Możesz równie dobrze opisać dolegliwości fizyczne, jakich doświadczyłeś, jak i rozterki, które przyszły Ci w tym momencie do głowy.

Gdy już nauczysz się identyfikować negatywne myśli, będziesz mógł śledzić i kontrolować, w jakim stopniu są one nierealne lub zbędne i czy jest coś, w czym mogą Ci się przydać. Jeśli są one nieprzydatne i nie odzwierciedlają rzeczywistości, możesz zwalczyć je tym, co nazywamy kwestionowaniem własnych przekonań.

Teraz zaczniesz coraz bardziej zaznajamiać się ze swoim D — czyli opartą na niezbitych dowodach odpowiedzią jaką formułujesz na te rozważania. Badania naukowe dowiodły, że działania takie mogą poprawić Twój nastrój i sprawić, że poczujesz większą kontrolę nad pewnymi sytuacjami i nad swoim życiem.

Wskazówka

Bycie świadomym negatywnego sposobu myślenia (w większym stopniu niż zakładanie, że jest to myślenie racjonalne) po prostu może nam pomóc poczuć się lepiej.

Im częściej będziesz te myśli zapisywał, tym prościej będzie je dostrzec i tym samym wówczas osądzić.

Zapisuj

Zanotuj w swoim notatniku dwie stresujące myśli, jakie Ci dziś przyszły do głowy.

Nazwałbyś je myślami negatywnymi, czy może racjonalnymi?

Fragment pochodzi z książki „Jak korzystać z życia bez stresu. Od spiętego do luzaka w 100 dni” autorstwa Christine Wilding i Stephena Palmera (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.