Samoakceptacja

Jednym z najważniejszych sposobów efektywnej walki ze stresem jest… akceptacja. Gdy zaakceptujemy się siebie, własne słabości i ograniczenia, łatwiej będzie nam działać w stresogennych warunkach. Łatwiej będzie nam wyznaczać sobie realne cele zawodowe. Przyczyną stresu może być stawianie sobie nierealnych zadań, które przekraczają nasze umiejętności czy zdolności. Świadomość własnych zalet i wad uodparnia nas na stres i niepowodzenia.

Aktywność fizyczna

Dzięki ćwiczeniom fizycznym możemy pozbyć się nadmiaru złych emocji, rozluźnić mięśnie, dotlenić mózg, a tym samym poprawić swoje samopoczucie, osiągnąć spokój.

Ruch zmniejsza wydzielanie hormonu stresu – kortyzolu, oraz uwalnia endorfiny, zwane hormonami szczęścia. Badania wskazują, że ćwiczenie 3 razy w tygodniu sprawia, że ludzie są mniej nerwowi, zdrowsi i bardziej odporni na stres.

Polecamy: Gry erotyczne (planszowe, karciane, towarzyskie)

Czas na pracę, czas na odpoczynek

Zachwianie proporcji pomiędzy pracą i odpoczynkiem (na korzyść pracy) sprawia, że ludzie są coraz bardziej przemęczeni, a tym samym podatniejsi na stres. Aby go uniknąć, należy odpowiednio zaplanować czas pracy i czas odpoczynku. Niestety coraz więcej osób nie potrafi odpoczywać – nie potrafi właściwie zaplanować dnia. Zapominamy, że aby dobrze i wydajnie pracować, musimy równie wydajnie odpocząć.

Poczucie humoru

Śmiech to zdrowie - to stare porzekadło wskazuje na kolejną metodę walki ze stresem. Śmiech przyczynia się do spadku ciśnienia krwi i zwolnienia pracy serca. Gdy dopadnie nas stres, zacznijmy śmiać się. Początkowo będzie to udawane, ale z czasem wejdzie nam w nawyk. Dobrym sposobem na odczarowanie stresu jest spisanie na kartce sytuacji stresogennych i odnalezienie w nich jakiś komicznych elementów. Śmiech odczaruje każdy problem, sprawi, że stanie się on wyzwaniem, a nie zagrożeniem.

Warto wiedzieć: Jak pozytywnie wykorzystać stresujące sytuacje?

Reklama