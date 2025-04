Rzeczy niemożliwe spełniam od zaraz!

Większość z nas żyje aktywnie. I nie chodzi tu jedynie o uprawianie sportu. Wystarczy spojrzeć na swój plan dnia: praca, spotkania, konferencje, zakupy, dom, sprzątanie, dzieci… Lista zdaje się nie mieć końca. A gdzie czas na odpoczynek? Dla nas – kobiet, nie ma rzeczy niemożliwych! Właściwie udaje się nam naginać prawa czasoprzestrzeni. Współcześnie realia i społeczeństwo wymogło posiadanie umiejętności odpoczywania w ruchu. Myślałaś kiedyś, że prasowanie Cię odpręża? Taki natłok zajęć przeładowuje pamięć. Zbyt duża ilość informacji przeciąża nasze szare komórki. Szczególnie, jeśli nie potrafimy ich odpowiednio segregować.

Use it, or loose it

Sposobów na radzenie sobie z zapominaniem jest mnóstwo. A ponieważ czas jest dziś towarem deficytowym, są to głównie sposoby wykluczające ćwiczenie pamięci. Dlatego też w sklepach wspaniale sprzedają się kalendarze, plannery, notatniki, czy karteczki samoprzylepne (powszechnie znane jako post-it). Nawet telefony komórkowe wzbogacono o możliwość notowania ważnych dat, informacji i funkcję ”przypomnij”. Nieużywany organ zanika – jak głosi powiedzenie. Podobnie jest w przypadku pamięci – jeśli nie będziemy ćwiczyć, jej pojemność będzie spadać!

Zobacz też: Pamięć i zapominanie

Jak działa zapamiętywanie metodą haków?

Jeżeli rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wygospodarować ani chwili na ćwiczenia, nie musimy się załamywać! Nawet z takiej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko poszukać odpowiedniej metody.

Pierwszym krokiem jest zapamiętanie haków, czyli zobrazowanych cyfr czy przedmiotów. Każdy taki hak posiada numer (od 1 do 20), który nigdy nie ulega zmianie ani zamianie. Warto wiedzieć, że haki oznaczone numerami od 1 do 10 są symbolami przypominającymi wyglądem liczby (wykorzystywany jest tu tzw. system konturowy). Obrazy-haki mogą się nieco różnić. Zależy to od trenera, szkoły czy autora książki. Przykładowe haki „liczbowe” wyglądają następująco:

1 – zapalona świeczka

2 – łabędź

3 – całujące usta

4 – krzesło

5 – ręka trzymająca odwrócony sierp/dźwig

6 – jabłko/owca

7 – wanna z prysznicem

8 – bałwan

9 – wąż

10 – żołnierz z podniesionym mieczem albo włócznią w dłoni

Zasada tworzenia drugiej dziesiątki haków jest już nieco inna. Przyporządkowanie obrazków, odpowiadających kolejnym liczbom, opiera się na zachowaniu takiej samej litery rozpoczynającej daną liczbę i przedmiot (w tym przypadku wykorzystuje się system fonetyczny). Tak jak poprzednio, ilustracje kolejnych liczb zależą od źródła, z którego korzystamy w nauce tej metody. Wygląda to następująco:

11 – jacht

12 – duch

13 – tramwaj

14 – czapka

15 – piłka

16 – szerszeń

17 – sanki

18 – oko

19 – dzik

20 – drabina

Zastosowanie haków

Gdy już zapoznamy się z ilustracjami i ich liczbowymi odnośnikami, musimy nauczyć się tych zestawień na pamięć. Należy jednak pamiętać o ściśle określonej kolejności! Każda najmniejsza zmiana rozbija i niweczy cały system. Drobnym minusem tej mnemotechniki jest porządek i konsekwencja, którą czasem trudno nam zachować. Jednak polecamy ją mimo wszystko, gdyż raz dobrze przyswojone haki będą służyć przez całe życie. Kolejnym krokiem jest ich wykorzystanie. Na każdym kolejnych haku "zawieszamy" informacje, które mają być zapamiętane, przy zachowaniu określonego porządku.

Zobacz też: Jak rozwijać pamięć dziecka?

Jak powinien wyglądać hak?

Obraz haka, którym się posługujemy, powinien być barwny, wyrazisty, dynamiczny, a nawet żartobliwy. Pozwoli to na jego lepsze zapamiętanie.

Wbrew pozorom szybciej przyswajamy sobie coś dziwnego, niezwyczajnego, a nawet paradoksalnego niż typowego i konwencjonalnego.

Jednym słowem, doskonale zdaje tu egzamin zasada: im więcej niedorzeczności, tym lepsze utrwalenie. Weźmy np. piłkę. Z pewnością bez trudu uda nam się przywołać w pamięci symbolizowany przez nią przedmiot, jeśli powiększymy ją do rozmiaru kuli ziemskiej, którą drybluje Atlas.

Sztuka zapamiętywania pod kontrolą!

Przy nauce haków warto skupić się na drobiazgowym wyobrażeniu każdego obrazu-przedmiotu. Jest to potrzebne do zaktywizowania obu półkul mózgowych. Jeśli zaczynamy nakreślać w wyobraźni obraz, zaczyna się angażować do pracy prawa półkula. To ważne, gdyż podczas słuchania i czytania znajduje się ona w stanie uśpienia. Jeśli uda nam się ją obudzić, sukces gwarantowany!

Zapamiętanie wyrwanego z kontekstu słowa jest trudne. Dopiero osadzenie go w konkretnej sytuacji, lub wplecenie w zabawną historyjkę z udziałem haków, zaskoczy nas swoimi efektami. Okaże się, że przy ponownym odtwarzaniu, jakby mimochodem, przypomnimy sobie słowa, które miały zostać zapamiętane. Haki przez niektórych porównywane są do szafy pełnej wieszaków – można na nich zawieszać różne rzeczy, które w razie potrzeby łatwo wydobyć. Haki są zdecydowanie wielokrotnego użytku. Z czasem w miarę potrzeb możemy rozszerzyć ich zestaw i do starych haków-wieszaków doczepić nowe.

Reklama