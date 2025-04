Najbardziej utytułowany pływak w historii – Michael Phelps – nie wytrzymał zbyt długo na sportowej emeryturze i zaledwie dwa dni po swoim ostatnim występie, ogłosił objęcie roli Ambasadora Pewności Siebie na ekskluzywnej uroczystości w Londynie.

Jako Ambasador Pewności Siebie head & shoulders pływacki mistrz będzie prowadzić ku sukcesom innych, korzystając z umiejętności doskonalonych przez lata kariery. Phelps zdobył 8 medali w Atenach, 8 Pekinie oraz 6 w Londynie, co składa się na bezprecedensową liczbę 22 trofeów olimpijskich w pływaniu.

Wyjaśniając cele współpracy z marką head & shoulders, mistrz powiedział: „Z doświadczenia wiem, że każdy profesjonalny sport – czy to pływanie, czy kolarstwo – wymaga ogromnej pewności, niezbędnej do przekraczania granic swoich możliwości. To jedna z najważniejszych zasad, której nauczyłem się przez lata kariery i którą stosuję w życiu osobistym. Dlatego uważam, że nowa rola doskonale do mnie pasuje. Chcę dodawać dzieciom wiary w swoje możliwości, by mogły korzystać z życia i robić to, czego naprawdę pragną”.

Inauguracyjne zadanie ambasadora Phelpsa polegało na wręczeniu pierwszej w historii Nagrody Pewności Siebie head & shoulders. Będzie ona przyznawana corocznie osobom i grupom, które pomimo przeciwności losu wierzą w siebie i dążą do sukcesu.