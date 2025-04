Pokaż mi jak mieszkasz, a powiem ci kim jesteś... Mieszkanie zdradza charakter właściciela i wie o tym nie tylko perfekcyjna pani domu. Sprawdź!



Mieszkanie stanowi dokładne odzwierciedlenie jego właściciela? Tak, wnętrze domu, to my od środka. Analizy tego stanu rzeczy dokonali uczeni zajmujący się symboliką, m.in. dr Ewa Sroczyńska. Więc rozejrzyjmy się wokół siebie, jakie jest to nasze mieszkanie, wnętrze?

fot. Fotolia

Obszerne czy małe mieszkanie?

Jeżeli twoje mieszkanie jest obszerne - jesteś osobą roztropną, która wie, co ma robić w życiu, o szerokich horyzontach. Małe, zagracone mieszkanko wskazuje na osobę o niewielkiej motywacji, poprzestającej na tym, co jej życie przyniesie.

Symbolika okien

Okno symbolizuje wyjście na świat, wrażliwość, otwartość na wpływy z zewnątrz. Jeżeli jest czyste, patrzymy na życie "czystym spojrzeniem", odrzucając pryzmat przykrych doświadczeń i żalu. Kwiaty, firanki w oknach wyrażają chęć, aby świat był ładniejszy niż jest. Kraty w oknach to znak, że boimy się świata, zamykamy się.

Symbolika drzwi

Drzwi są symbolem zmian, przegrodą, przejściem z jednej sfery do drugiej. To tajemnica o nas. Liczne zamki, blokady mówią, że niechętnie pokazujesz innym swoje prawdziwe oblicze i jaki naprawdę jesteś. Przezroczysta szyba, drzwi otwierające się do wewnątrz są zaproszeniem dla innych - chodźcie, podzielę się "sobą", lubię przebywać w towarzystwie innych.

Symbolika wnętrza kuchni

Kuchnia jest odpowiednikiem naszego życia seksualnego, uczuć, namiętności. Obszerna, jasna mówi o właścicielu kochającym ludzi. Częstotliwość przebywania w kuchni określa nasz stosunek do seksu. Jeżeli lubisz gotować, analogicznie jesteś osobą lubiącą dawać miłość, otwartą i pełną twórczej fantazji. Jeżeli tylko jeść - jesteś biorcą miłości, nie wykazującym inicjatywy. Brak kuchenki - chłód emocjonalny, odrzucenie uczuć, pogarda dla miłości. Brak pożywienia jest równoznaczny z brakiem przyjaciół. W sensie psychologicznym kuchnia to nasz układ trawienny. Przygotowanie pożywienia odpowiada procesowi trawienia, nie sprzątnięte okruchy - zaleganie toksyn w naszym organiźmie.

Symbolika pozostałych pomieszczeń

Łazienka symbolizuje proces oczyszczenia się, zmywania win.

Piwnica - to, co mamy w zakamarkach naszej duszy, zapomniane, zepchnięte do podświadomości.

Strych to nasz mózg, pamięć. Stare przedmioty znajdujące się tam, to zdarzenia i sytuacje nieuświadomione.