Baśnie, które poznawałyśmy w dzieciństwie, pokazywały nam, na czym polega bycie kobietą i co trzeba robić, żeby znaleźć szczęście w miłości. Jako małe dziewczynki nie odbierałyśmy tego wprost, ale te zasady zapisywały się głęboko w naszej nieświadomości. Dlatego warto wziąć na celownik ulubione baśnie, żeby odkryć własne słabe i mocne strony.



Piękna i Bestia

Dziewczyna zgadza się, żeby ukochany ojciec oddał ją w ręce Bestii. Potwór czeka, aż Piękna pokocha go w takiej właśnie postaci

i zdejmie zły czar. Tak się staje, a Bestia zamienia się w superprzystojnego mężczyznę. Ta baśń pokazuje, że kobieta ma siłę, aby przemienić potwora w człowieka. Rozpoznanie w drugiej osobie duchowego piękna prowadzi zarówno do fizycznej, jak i psychicznej transformacji. Współcześnie może to wyglądać tak, że spotykasz kogoś, kto zupełnie nie jest w Twoim typie, ale dostrzegasz w nim to coś, co jest ważniejsze od krzywego nosa lub nadwagi. Dziwisz się, że mogłaś się w nim zakochać. Ale wiesz, czego chcesz, i masz szansę zbudować z nim dojrzały związek. Może być też tak, że wierzysz, że to właśnie Ty zmienisz faceta, który wobec innych kobiet był potworem, w cudownego partnera. Jesteś pewna, że możesz go wyzwolić ze złego zaklęcia – lęku przed bliskością. Prawdopodobny jest też mniej optymistyczny wariant. On może (inaczej niż w bajce) wcale tego nie chce, bo bycie potworem jest ważną częścią jego osobowości. Dlatego warto odpowiedzieć na pytania: Czy nie jest to przysłowiowa walka z wiatrakami? Czy nie kierujesz się iluzjami, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością?

Królewna Śnieżka

Znajduje schronienie w chatce krasnoludków. Zła królowa nie daje jednak za wygraną i podstępnie podaje królewnie truciznę.

Krasnoludki wkładają jej ciało do szklanej trumny. Królewicz, który ją ujrzał, zakochuje się tak mocno, że postanawia zabrać trumnę do swego królestwa. Nieuważny sługa potyka się, dziewczynie wypada z gardła zatrute jabłko. Śnieżka ożywa i... zostaje żoną królewicza. Dla zrozumienia tego, jak działa ten scenariusz w realnym życiu, ważna jest odpowiedź na pytanie: w kim tak naprawdę zakochał się królewicz? Otóż obiektem jego miłości była bierna, niema, pozbawiona życia piękność. Zakochał się w swoim wyobrażeniu idealnej kobiety, a nie w żywej osobie. Przekaz, jaki kieruje ta baśń, brzmi: bądź przede wszystkim piękna – to wystarczy, żeby on Cię wybrał. Patrz na siebie oczami mężczyzny i zastanawiaj się, czy spełniasz jego wyobrażenie kobiecości. I czekaj cierpliwie, aż on Cię znajdzie i będziecie „żyli razem długo i szczęśliwie”. Jednak baśń nie mówi o tym, jak wyglądało małżeńskie życie Śnieżki. Czy zawsze zachowywała się tak, żeby spełniać wszystkie oczekiwania swojego mężczyzny? Czy może, tak jak wcześniej zła królowa, widziała zagrożenie w innych kobietach? Jeśli czujesz, że wobec mężczyzn odgrywasz rolę Śnieżki, zadaj sobie pytania (i, oczywiście, poszukaj na nie odpowiedzi!): Dokąd Cię to prowadzi? Jaką kobietą będziesz za 10 lat? Jaką Ty chcesz być kobietą, a nie jaką powinnaś być?

Mała Syrenka

Syrena zakochuje się w księciu. Prosi czarownicę, żeby zamieniła ją w kobietę. Godzi się na obcięcie języka i na to, że każdy krok będzie dla niej cierpieniem. Jeśli książę ją pokocha, zyska nieśmiertelną duszę. Jeżeli nie, zamieni się w morską pianę. Jest całkowicie oddana księciu, ale on zakochuje się w innej. W oryginalnej wersji nie ginie jednak, tylko zamienia się w ducha powietrza i ma szansę zdobyć ludzką duszę. W filmie Disneya rozkochuje w sobie królewicza i odzyskuje głos. Żyją razem długo i szczęśliwie.

Przekaz kierowany do kobiet jest wyraźny: bez miłości mężczyzny Twoje życie jest nic niewarte. Nawet jeśli on traktuje Cię jak miłą zabawkę, nie zrażaj się i próbuj zyskać jego miłość. Nic nie mów, tylko spełniaj jego zachcianki. Cierp, bo liczą się tylko jego potrzeby. Na szczęście możemy znaleźć w tej baśni jeszcze inne znaczenia. Syrena marzy o innej tożsamości. Utrata głosu, nieustający ból stóp są ceną, jaką płaci za realizację swojego pragnienia: „Chcę więcej”. Jest to akt odwagi i znak, że zaczęła samodzielnie decydować o sobie. Jak ta bajka przekłada się na codzienne życie? Może być tak, że zabiegasz o akceptację i miłość, ale tak naprawdę związek jest środkiem do uzyskania czegoś innego. Poczucia bezpieczeństwa, którego nie potrafisz znaleźć w sobie? Zapomnienia o niezrealizowanych ambicjach? Albo jeszcze czegoś innego. Odpowiedz na pytania: Czego naprawdę chcę? I zamiast poświęcać czas i energię na staranie się o czyjąś miłość, zacznij realizować swoje pragnienia. Być może są one ważniejsze niż pozostawanie w związku za wszelką cenę.

Królowa Śniegu

Porywa Kaja. Obiecuje chłopcu, że podaruje mu cały świat, jeśli w jej lodowym pałacu znajdzie to, na czym mu najbardziej zależy. Królowa wie, że to niemożliwe. Jest piękna, władcza, fascynująca. Niebezpieczna dla mężczyzn i innych kobiet, bo nie liczy się z nimi wcale. Współczesna Królowa Śniegu łamie męskie serca. Bez wyrzutów sumienia zabiera mężczyznę innej kobiecie. Taka postawa wobec mężczyzn nie daje szans na bliskość i pogłębia samotność. Jeśli odnajdujesz w sobie Królową Śniegu, zastanów się, dlaczego boisz się wejść w związek,

w którym nie tylko będziesz brać, ale i dawać. I kim chciałabyś być, gdybyś przestała odgrywać rolę Królowej Śniegu.

Renata Bożek