Dla jednych minimalizm to nowa moda, dla innych to wolność od masowej potrzeby szturmu do sklepu na sezonowe obniżki cenowe, a dla jeszcze innych niepotrzebne komplikowanie rzeczywistości. Jedno jest pewne - minimalizm może nas wiele nauczyć, oto dowody!

Szczęśliwe życie minimalisty

Minimalizm obejmuje przede wszystkim świadomą i przemyślaną konsumpcję. Począwszy od codziennych zakupów, ubrań czy sprzętów domowych. To wyzbycie się wrażenia przymusu zakupu określonych przedmiotów czy wykonywania czynności zupełnie do niczego nie prowadzących. W minimalizmie liczy się to, by posiadane przedmioty były przede wszystkim praktyczne i nie zagracały swoją obecnością otoczenia domowników. Każdy przedmiot powinien mieć swoje przeznaczenie, konkretną funkcję oraz miejsce. Co równie ważne, nie mogą się dublować. Nie magazynuje niczego, szczególnie z potrzeby "serca", sentymentu czy zasady "może kiedyś się przyda". Docenia i dba o to co ma.

Minimalista otacza się niewielką ilością przedmiotów, a ponieważ zwykle są one lepszej jakości, cieszą na dłużej. Skupia się na gromadzeniu jedynie wspomnienień i doświadczeń.

"Nie po to człowiek żyje, żeby pracować"?

Rzeczywistość sprawia, że coraz to nowsze potrzeby wymagają coraz grubszego portfela. Pracujemy coraz więcej i coraz dłużej. Dla przyjemności? Nie! Z potrzeby - nowego auta, lepszego wyposażenia mieszkania, kolejnych kosmetyków czy modnego ubrania. Nowe przedmioty często sprawiają nam radość, euforię i przyjemność. Posiadanie jest przyjemne. Niestety im więcej mamy, tym szybciej się tym nudzimy. Ulubiony, miękki fotel, odchodzi w odstawkę na rzecz, nowoczesnego, designerskiego modelu z masażerem do stóp, z którego prawdopodobnie nie skorzystamy więcej niż 2-3 razy, ale , że cena była "okazyjna" postanowiliśmy go zakupić. Tylko właściwie po co?

Okazja czyni... bałaganiarza!

Promocje, wyprzedaże, okazje - to nasze ulubione sklepowe słowa. Jak magnes przyciągają i kuszą -"kup mnie, a będzie ci jeszcze lepiej". A więc, wchodzimy i kupujemy kolejną parę spodni, w której z pewnością wyglądamy lepiej niż w poprzednich, chociaż mamy ich już 10. Przychodzimy do domu, otwieramy szafę i w pewnym momencie trudno się w niej odnaleźć. Jest wypchana po brzegi, a my dalej nie mamy się w co ubrać. Jeśli automatycznie będziemy do niej wrzucać, bez selekcji rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych, zrobi się bałagan. Irytujący bałagan. Podobnie jest też z naszym życiem. Jeśli nie kontrolujemy tego co gromadzimy w domu, zamiast stawać się szczęśliwszymi, stajemy się zdekoncentrowani i przytłoczeni, a nie o to przecież nam chodziło.

Jak czerpać radość z minimalistycznego życia?

Na początek warto rozpocząć od dokładnej analizy sposobu życia i wyzbycia się "złych nawyków", a więc kupowania na zapas czy z potrzeby mody. Zastanowić się z czego faktycznie korzystamy, a co tylko kurzy się latami na półce czy w szafach, zabierając tylko swobodną przestrzeń. Stwórz swój idealny dzień, a następnie pozbądź się wszystkich przedmiotów, które ci w nim przeszkadzają. Uwielbiasz rysować, ale w pokoju i na biurku masz masę porozrzucanych książek, gazet i zbędnych poradników? Skup się na tym co najważniejsze. Wybierz kilka najlepszych egzemplarzy, a resztę wyrzuć. Bałagan ogranicza!

Szczęsliwy minimalista kieruje się zasadą:



Większe nie znaczy lepsze

Kupuję świadomie - czy ja rzeczywiście to potrzebuję?

Skupia się na mnożeniu czasu (dla siebie, przyjaciół, rodziny) a nie na gromadzeniu kolejnych przedmiotów.

Dąży do bogatego życia przy niewielkim statusie posiadania

Porządkuje swoje życie, porządkując swoje rzeczy

Nawet minimalista wie, że nie ma jednej, pewnej drogi, którą należy iść i ideologii, zgodnie z którą należy żyć, aby być w pełni szczęśliwym. Człowiek uczy się go na każdym kroku. Prawdziwe szczęście każdy osiąga na własny sposób, ważne jednak, aby w pełni świadomie wykorzystywać wszystko to, co nas otacza. Robić to rozsądnie, zgodnie z własnym sumieniem i dystansem do medialnego szumu, który podprogowo wywołuje w nas nowe, często niezrozumiałe potrzeby i żądze. Ważne, by gromadzić szczęście, nie przedmioty!