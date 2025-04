Bądźmy szczerzy, dla wielu kobiet po porodzie seks jest ostatnią rzeczą, na którą można mieć ochotę. Obniżone libido mogące utrzymywać się miesiącami, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, a także ból sprawiają, że współżycie nie leży w głównym obszarze zainteresowań świeżo upieczonej mamy.

Jedno z niewielkich badań dowiodło, że aż 83% kobiet doświadcza problemów seksualnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy po pierwszym porodzie. Ale czy to oznacza, że seks po porodzie nigdy już nie będzie taki sam, a o satysfakcji ze współżycia można zapomnieć?

MIT 1. Seks po porodzie jest mniej atrakcyjny niż wcześniej

FAKT: To nieprawda, że seks po porodzie musi być inny niż przed ciążą. Faktem jest, że kobieta może początkowo odczuwać ból podczas współżycia, a także mieć obniżony popęd płciowy. Przyczyniają się do tego różne czynniki, takie jak ból, zmęczenie, obniżenie nastroju oraz zmiany hormonalne (głównie niski poziom estrogenu i wysoki prolaktyny). Jednak z czasem organizm zaczyna funkcjonować jak przed ciążą.

MIT 2. Pochwa po porodzie będzie już zawsze rozciągnięta i luźna

FAKT: Ściany pochwy, które podczas porodu zostały rozciągnięte, stopniowo obkurczają się. Do stanu zbliżonego do przedporodowego pochwa wraca po około 3 tygodniach od porodu. Należy jednak pamiętać, że wpływ na odzyskanie odpowiedniego napięcia mięśniowego mają różne składowe, w tym genetyka, liczba porodów, wielkość dziecka oraz to, czy kobieta trenuje mięśnie Kegla. Jednak najważniejszy jest czas. Wraz z jego upływem wszystko powinno wrócić do normy.

MIT 3. Satysfakcja z seksu po porodzie jest mniejsza niż wcześniej

FAKT: Absolutnie nie. Zbliżenia nadal mogą dostarczać obydwojgu partnerom pełnej satysfakcji. Pamiętaj jednak, by się z tym nie spieszyć i dać swojemu ciału czas na powrót do zdrowia i na zagojenie się poporodowych ran. Satysfakcja z seksu po porodzie może być nawet większa niż wcześniej, ponieważ powiększenie się rodziny nierzadko zacieśnia więzi między partnerami i zbliża ich do siebie.

MIT 4. Aby bezpiecznie uprawiać seks po porodzie, trzeba odczekać 6 tygodni

FAKT: Nie ma jasno ustalonego terminu, który wskazywałby, kiedy kobieta może rozpocząć współżycie po porodzie. Wielu lekarzy zaleca, by odczekać 6 tygodni – tyle też trwa połóg, czyli okres ustępowania poporodowych zmian w organizmie kobiety. Jednak każda kobieta jest inna, podobnie jak przebieg porodu. Jeśli był ciężki, mama może potrzebować więcej czasu niż 6 tygodni zanim ponownie rozpocznie współżycie. Warto też pamiętać, że zbyt wczesny seks może utrudnić gojenie się ran i prowadzić do infekcji. Na pewno nie należy współżyć w ciągu pierwszych 2 tygodni od porodu.

MIT 5. Karmienie piersią to skuteczna metoda antykoncepcyjna

FAKT: Wysoki poziom prolaktyny w organizmie kobiety związany z karmieniem piersią działa hamująco na owulację. Mówi się o tzw. naturalnej niepłodności laktacyjnej. Nie jest to jednak wbrew wielu opiniom skuteczna metoda antykoncepcyjna. Aby działała, powinny być spełnione różnorodne warunki, np. wiek dziecka mniej niż 6 miesięcy, kobieta musi karmić wyłącznie piersią, a przerwy między karmieniami nie mogą być dłuższe niż 4 godziny w dzień i 6 godzin w nocy, niemowlę nie może też ssać smoczka. Do tego wystąpienie owulacji zależy od indywidualnych warunków. Dlatego według lekarzy karmienie nie jest okresem chroniącym przed zajściem w ciążę.

Pierwsza owulacja po porodzie zazwyczaj następuje przed pierwszą miesiączką, a termin jej pojawienia się jest trudny do przewidzenia. U kobiet, które nie karmią piersią, okres pojawia się często po około 6 tygodniach od porodu. Parom jest zalecane stosowanie prezerwatywy i preparatu plemnikobójczego lub odpowiednia w czasie laktacji antykoncepcja hormonalna (bez estrogenu). Najlepiej spytać o szczegóły ginekologa.

MIT 6. Po cięciu cesarskim można współżyć zaraz po porodzie, inaczej niż po porodzie naturalnym

FAKT: Każdy poród, również ten przez cięcie cesarskie, wymaga czasu na zagojenie się ran i powrót organizmu do stanu sprzed ciąży. Po poważnej operacji, jaką jest cesarskie cięcie, wymagany jest odpowiedni czas do pełnego zagojenia. Dlatego lekarze często zalecają wstrzymanie się od seksu przez około 6 tygodni od porodu.

Zmiany hormonalne, które sprawiają, że warunki w pochwie są inne niż wcześniej – jej tkanki mogą być suche i cieńsze, a przez to powodować bolesny seks – występują u kobiet po ciąży niezależnie od rodzaju porodu.

Dobrą pozycją seksualną po cięciu cesarskim jest współżycie w pozycji bocznej.

MIT 7. Największą barierą przed seksem po porodzie jest ból fizyczny

FAKT: To jeden z możliwych powodów odkładania w czasie współżycia, lecz nie jedyny. Kobiety po porodzie mogą odczuwać zmęczenie wynikające z ciągłej opieki nad dzieckiem, obawiać się, że seks nie będzie udany, często też nie akceptują swojego ciała, które zmieniło się po ciąży. Do tego dochodzi burza hormonalna. M.in. z tych powodów może pojawić się dystans do partnera i unikanie zbliżenia. Wsparcie i otwarta rozmowa na ten temat to bardzo dobry krok.

