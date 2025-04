Oto najpopularniejsze obiegowe opinie na temat zazdrości. Sprawdź, czy można im wierzyć, czy też lepiej włożyć je między bajki.

1. Kobiety są bardziej zazdrosne niż mężczyźni

Mit! Płeć nie ma tu żadnego znaczenia! Jedyna różnica jest taka, że mężczyźni bardziej obawiają się zdrady fizycznej partnerki, kobiety zaś – zaangażowania uczuciowego swojego faceta w inny związek.

2. Zazdrość dodaje miłości smaku

Prawda. Pod warunkiem, że uczucie to jest dozowane w minimalnej dawce. Nasilona lub stale obecna w związku, zamiast podsycić namiętność, wręcz ją gasi.

3. Nie ma miłości bez zazdrości

Mit! Jeśli partnerzy darzą się głębokim zaufaniem, to zazdrość wcale nie musi się pojawić. A jeśli już, to co najwyżej w postaci lekkiego ukłucia w sercu, gdy on np. zachwyca się jakąś telewizyjną gwiazdą czy puszcza oko do wyjątkowo atrakcyjnej koleżanki.

4. Ciągłe posądzanie o zdradę zachęca do skoków w bok

Prawda. Uporczywe testowanie lojalności partnera może sprawić, że on w końcu dopuści się zdrady, by przekonać się, jak ten zakazany owoc smakuje.

