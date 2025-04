Przez lata problem prześladowania w pracy czy ośmieszania współpracowników był spychany na drugi plan.

Na szczęście sytuacja ta ulega zmianie, a pojęcie mobbingu na stałe weszło do polskiego kodeksu cywilnego i prawa pracy. Agnieszka Szafrańska-Romanów, psycholog z Centrum probalans, opowiada czym jest mobbing i jak z nim walczyć.

Mobbing w pracy - co to takiego?

Mobbing to prześladowanie współpracownika lub podwładnego w miejscu pracy. Prześladowanie to może przyjąć formę ośmieszania, poniżania lub zastraszania pracownika np. utratą pracy. Jeśli stajemy się celem takiego zachowania, możemy założyć że jesteśmy ofiarą mobbingu.

Mobbing w pracy - co robić?

Każdy pracodawca jest zobowiązany roztoczyć opiekę nad pracownikami doświadczającymi prześladowania w pracy, dlatego pierwszym krokiem powinno być udanie się do bezpośredniego przełożonego. A jeśli to on jest mobberem - do jego przełożonego. W między czasie starajmy się unikać kontaktu z mobberem a także wyznaczmy granice, których nie pozwolimy mu przekroczyć.

Będąc ofiarą prześladowania w pracy pamiętajmy, że mobbing jest przestępstwem i ma niszczący wpływ na nasze poczucie wartości i godności. Dlatego żaden przypadek przekraczania granic naszego komfortu psychicznego nie powinien być ignorowany.