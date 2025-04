Motywacja i perswazja

Zastanawiasz się, jak skutecznie zachęcić klienta do zakupu twojego produktu, jak namówić dziecko do wykonywania obowiązków domowych albo przekonać szefa, że należy ci się podwyżka? Możesz użyć znanych ci sposobów, ale po co ryzykować, skoro właśnie trzymasz w ręku pełen arsenał strategii, które zadziałają na każdego?

Skorzystaj ze zdobyczy psychologii oraz nauki o mózgu, aby zachęcić innych by zrobili właśnie to, co chcesz. A może nawet – by sami zaczęli tego pragnąć! Poznaj 7 najważniejszych bodźców motywacyjnych, które kierują ludzkimi pragnieniami i wykorzystaj je jako narzędzia perswazji. Dowiedz się, jak wykorzystać potrzebę więzi, rywalizację, nawyki, instynkty i nagrody, by zmotywować innych do działania. Przekonaj się, co możesz osiągnąć, dzięki wiedzy o złudzeniach poznawczych i opowieściach, jakie każdy z nas tworzy o sobie. Bądź przekonujący już od dziś!



Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno?

odkrywa 7 podstawowych czynników, które motywują ludzi do działania,

prezentuje niezliczone strategie opracowane na podstawie najważniejszych bodźców, które sprawdzą się w pracy i w domu,

zawiera proste przykłady i konkretne, krótko sformułowane techniki, które można stosować od razu,

podpowiada jak wykorzystać nawyki, mowę ciała, chęć rywalizacji czy złudzenia poznawcze do motywowania i przekonania innych,

radzi, kiedy warto prowokować, a kiedy lepiej się wycofać.

dr Susan Weinschenk – doktor psychologii behawioralnej. Założyła Weinschenk Institute, którym także kieruje. Swoją wiedzę psychologiczną i neurobiologiczną przystosowuje do wykorzystania w biznesie. Jest konsultantką placówek edukacyjnych, rządu amerykańskiego i organizacji pozarządowych.