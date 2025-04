Czerwony flamaster w walce o motywację



Dla lepszego zobrazowania tego zagadnienia, wystarczy sobie wypisać czynności, które należy zrobić w ciągu przeciętnego dnia i zaznaczyć czerwonym flamastrem te, na których wykonanie nie ma się ochoty. Nie chodzi tutaj o wyeliminowanie tych czynności, których nie chcemy robić. W ten sposób bowiem chodzilibyśmy często brudni, głodni, a pracę stracilibyśmy w krótkim czasie. Chodzi natomiast o zmianę nastawienia do wykonywania tych czynności.Przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji: po pracy muszę zrobić zakupy. Powstaje pytanie czy naprawdę jestem zmuszony. Przecież nikt mi nie każe. Co będzie w momencie, kiedy nie wykonam tej czynności. Nie będzie produktów, aby przygotować obiad, kolację, nie będę mógł napić się kawy (którą tak lubię). Jeśli rodzina nie zje obiadu będą głodni i źli, będą marudzić itd.

Zobacz też: Jak kształtować poczucie własnej wartości?

Reklama

Nastawienie jest źródłem stresu

Dlatego jeszcze raz warto się zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie. Bo w rzeczywistości może ja potrzebuję zrobić te zakupy. Wówczas ugotuje pyszny obiad, rodzina będzie szczęśliwa, dzieci ucieszą się ze słodyczy, żona/mąż z ulubionej herbaty. A przecież zależy mi na dobrych relacjach i szczęściu moich najbliższych. Pozytywne nastawienie nie dyktuje obowiązków, nie ustala zakazów i nakazów, ale pokazuje korzyści jakie płyną z wykonania danego zadania. Robienie zakupów nie będzie problemem, jeśli uznamy to za środek, do osiągnięcia innych celów.Nie samo zadanie powoduje stres, ale nastawienie do niego. By zmienić nastawienie należy zrozumieć, co się dzieje w umyśle oraz nauczyć się go słuchać.

Zobacz też: Walcz o swoje szczęście!