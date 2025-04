Wybierasz się na spotkanie w gronie rodziny czy znajomych i chcesz olśnić towarzystwo? Możesz to zrobić nawet bez słów. Wystarczy, że odpowiednio wykorzystasz sekretny język gestów, a będziesz na przyjęciu gwiazdą!

Czy wiesz, że ze słów czerpiemy tylko siedem procent wiedzy o drugim człowieku? Trzydzieści osiem procent wnioskujemy z tonu jego głosu, a najwięcej, bo ponad połowę informacji, przekazuje nam ciało rozmówcy ?– czyli jego postawa, mimika oraz gesty. Warto zatem wiedzieć, jakie komunikaty kryją w sobie te pozasłowne przekazy. Znając ich wymowę, łatwo się bowiem zorientujesz, czy ktoś, kogo np. dopiero co poznałaś, to człowiek szczery, otwarty, życzliwie do ciebie nastawiony czy – przeciwnie – raczej skryty, nie koniecznie prawdomówny lub niechętny waszym dalszym kontaktom. Ale to nie wszystko! Powinnaś bowiem pamiętać, że także od mowy twojego ciała w znacznym stopniu zależy, jakie wrażenie wywrzesz na swoim rozmówcy. Twój wyraz twarzy czy nawet sam sposób, w jaki się z kimś witasz, może sprzyjać prowadzeniu sympatycznej konwersacji lub też... utrudniać wzajemną komunikację i działać na tę osobę wręcz zniechęcająco.

Czy można się zatem dziwić, że język ciała, gestów i zachowań zyskuje coraz bardziej na popularności? Z powodzeniem wykorzystywany jest choćby właśnie na spotkaniach towarzyskich, aby zadbać np. o miły klimat rozmowy czy stworzyć wokół siebie przyjazną aurę, życzliwie nastawiając do siebie innych. Korzystaj więc z niego i ty!

Mowa ciała - mimika twarzy

Szczery uśmiech i sympatyczne spojrzenie są bardzo wysoko punktowane przez każdego. Chcesz okazać rozmówcy zainteresowanie? Utrzymuj z nim kontakt wzrokowy. Będzie to też sygnał twojej życzliwości. Rozmawiasz z grupką ludzi? Najczęściej zerkaj w oczy temu ze słuchaczy, na którym chcesz wywrzeć najlepsze wrażenie. Odniesiesz sukces! Zwracaj za to uwagę, by zbyt mocno nie zaciskać szczęk i ust. Są to bowiem sygnały dezaprobaty, a także niechęci do prowadzenia rozmowy. Podobnie jak napięty wyraz twarzy.

Mowa ciała - ułożenie nóg

Przy nawiązywaniu relacji szczególne znaczenie ma ułożenie stóp. Zwykle bowiem kierujemy je w tym kierunku, w którym faktycznie pragniemy się udać. Gdy zależy ci, by ktoś intuicyjnie wyczuł, że cieszy cię jego widok i chętnie utniesz sobie nim pogawędkę, palce stóp ustaw w kierunku tej osoby, a nie np. w stronę wyjścia. Przy założeniu nogi na nogę, twoje kolano wskazuje tę osobę, która budzi w tobie największą ciekawość lub sympatię. Negatywnym znakiem dla rozmówcy jest krzyżowanie nóg na wysokości kostek. Tworzy się wtedy między wami coś w rodzaju zapory, co sugeruje twoją niechęć.

Mowa ciała - dystans między rozmówcami

Tę wskazówkę miej koniecznie na uwadze, gdy witasz się lub rozmawiasz z kimś spoza rodziny czy kręgu bliskich przyjaciół. Zawsze staraj się szanować tzw. strefę osobistą drugiej osoby. A jest to po prostu niewidoczny obszar, w którym nie chcemy innych, niezbyt dobrze znanych nam ludzi. Aby więc twój rozmówca mógł czuć się w twojej obecności w pełni swobodnie i komfortowo, powinnaś trzymać się od niego nie bliżej niż na wyciągnięcie ręki, tak by łatwo było się np. przywitać. W przeciwnym razie ta osoba może przerwać rozmowę z tobą już w ciągu minuty! Ktoś będący w twoim towarzystwie cofa się o krok lub zwraca głowę w kierunku kogoś innego? Absolutnie nie skracaj dystansu między wami, np. całując tę osobę na powitanie. Ona wysłała ci bowiem ostrzeżenie: „Nie podchodź zbyt blisko!”

Mowa ciała - wykorzystaj gest rąk

Kiedy poruszasz dłońmi, np. otwierasz je, łączysz ze sobą, splatasz palce czy zaciskasz pięści – każdym takim ruchem przekazujesz drugiej osobie jakąś informację. Ręce są bowiem niezwykle komunikatywne! Otwarte, skierowane wnętrzem do góry dłonie, to bezpośrednie świadectwo naszych dobrych intencji i uczciwości („Popatrz, nie mam nic do ukrycia!)”. Równie przyjazne słowa zastępują także otwarte w szerokim geście ramiona. Jeżeli pragniesz zatem wzbudzić u swego rozmówcy sympatię i zaufanie, zasygnalizuj to właśnie rękoma. Gdy ręce osoby stojącej lub siedzącej swobodnie układają się po bokach ciała, oznacza to, że czuje się ona w naszej obecności spokojna i zrelaksowana. Pamiętaj o tym, gdy np. wahasz się, czy kontynuować swoją wypowiedź, ponieważ nie jesteś pewna, jak na to, co mówisz, reaguje twój słuchacz. Twój średnio silny, ale też śmiały uścisk dłoni przy powitaniu dowodzi, że tę drugą osobę uważasz za równą sobie. Innymi słowy – nie pragniesz nad nią dominować ani się uniżać. Najlepiej więc tak staraj się z każdym witać. Będzie to przez wszystkich dobrze odbierane.

Z kolei podpieranie brody dłonią to... jawna oznaka znudzenia. Wystrzegaj się więc tego gestu, jeżeli nie chcesz nikogo do siebie przypadkowo zniechęcić. Lepiej też nie zaciskaj pięści (sygnalizujesz w ten sposób gniew lub irytację), nie chowaj rąk za plecami (to gest nieszczerości) i nie witaj się z nikim uściskiem „śniętej ryby”. Podejmowania słabej, zbyt luźnej dłoni nikt nie lubi!