Mówienie do siebie poprawia koncentrację i rozładowuje negatywne emocje – do takich wniosków doszli naukowcy z Toronto. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy podejrzewali już u siebie objawy choroby psychicznej.



Zdaniem specjalistów ludzie prowadzący monolog potrafią szybciej rozładowywać napięcie nerwowe, a co za tym idzie są również mniej agresywni. Osoby rozwiązujące na głos codzienne dylematy są bardziej uważne i dzięki temu popełniają mniej błędów. Szczególnie widoczne było to podczas eksperymentu, który przeprowadzono na respondentach grających w gry komputerowe. Osoby analizujące głośno kolejne posunięcia, radziły sobie znacznie lepiej.

Mamy więc dobre wieści dla wszystkich tych, którzy obwalali się o swój stan emocjonalny. Jak widać mówienie do siebie nie jest oznaką choroby psychicznej.

Podobnego zdania są również internauci, którzy już dawno zauważyli, że rozmawianie z samym sobą poprawia im nastrój. Jak dodają, nikt inny nie zrozumie nas lepiej niż my sami. Mówmy więc do siebie jeśli ma nam to pomóc.