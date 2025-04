Jednak niestety na mnie takie odgłosy (szum morza, śpiew ptaków, itp. - nie w naturze, tylko z płyty) wcale nie działa uspokajająco, a wręcz przeciwnie. Wolę słuchać swoich ulubionych piosenek, które naprawdę wpływają na poprawę mojego nastroju. Czy powinnam na siłę przekonywać się do takich dźwięków czy może lepszym wyjściem będzie dla mnie pozostanie jednak przy tym, co lubię?

EKSPERT RADZI:

Odgłosy przyrody, zwłaszcza zaś wszelkie szumy (drzew, morza, wiatru itp.) mają uspokajający wpływ m.in. ze względu na skład dźwięków, które się nań składają.

Oczywiście jest zupełnie inną sytuacją słuchać ich w naturze niż z płyty.

Nagrania relaksacyjne, zarówno te z odgłosami przyrody jak i muzyką, mogą mieć doskonały wpływ na nasze pobudzenie, działać uspokajająco, nawet usypiająco

Bardzo dobre efekty daje również połączenie słuchaniaodgłosów przyrody z wizualizacją – intensywnym wyobrażeniem miejsc, gdzie odgłosy takie występują w naturze. Być może w pani sytuacji wizualizacja pomogłaby pokonać barierę niechęci do „przyrody z nagrania”. Koniecznie jednak trzeba pamiętać o efekcie preferencji

Uspokajający wpływ przyrody na psychikę człowieka jest faktem. Jeśli jednak nie lubi pani tego typu metod relaksu, działają one na panią odpychająco – ich słuchanie będzie budzić negatywne emocje oraz stres. Bardzo często w takiej sytuacji straty przewyższają korzyści. Jeśli zna pani inną muzykę lub inne dźwięki, które pozbawione są tych wad, dają zaś odprężenie i spokój, oczywiście warto przy nich pozostać.

We wszelkim radzeniu sobie ze stresem jedną z najważniejszych rzeczy jest dobra znajomość siebie i swoich reakcji. Jeśli dokładnie wie pani, co jest denerwujące, co zaś poprawia pani nastrój, warto się tej wiedzy trzymać i nie robić nic na siłę.

Bartłomiej Perczak, Ekspert serwisu.

http://www.psychoterapia-krakow.org/

