Myśl pozytywnie o przyszłości

Moda na pozytywne myślenie, optymizm przyszłości - lansowane przez psychologów, to niby prosta recepta na szczęście, ale czy znękany kłopotami człowiek umie się tak programować?

Reklama

Od wieków istniały osoby, które w różnego rodzaju cywilizacjach, plemionach spełniały i spełniają do dzisiaj rolę przewodników duchowych, wróżbitów, znachorów, czarowników. Bez żenady korzystali z ich usług ludzie różnych stanów. Wiele słynnych wyroczni (np. Delfy) wskazywało, co czynić i jak postępować. Mówiono ludziom, jak zmienić osobowość, jak naprawić złe czyny, co ich czeka itp. Dziś otacza nas zracjonalizowany świat. Świat komercji - konsumpcyjny i wyuzdany. Ci, którzy dorobili się szybkich pieniędzy twierdzą, że uzyskali to będąc optymistami, a tajemnicą poliszynela jest to, że są bezduszni, bezwzględni i aroganccy.



Szare życie zwykłego człowieka

Ulice miast i miasteczek są pełne “kandydatów” na samobójców z różnych powodów: zawiedziona miłość, bieda, trudne dzieciństwo, brak pracy itp. Niechaj wszyscy ci, którzy głoszą hasła pozytywnego myślenia spróbują dotrzeć do tych szarych ludzi. Czasem pomaga im modlitwa, ale kiedy bieda i smutno - to nie wystarcza. Cóż więc można zrobić? Coraz częściej w miastach można spotkać wróżbitów, jasnowidzów, magów. Na Zachodzie taka forma działalności jest uznaną formą psychoterapii. U nas przebija się przez pancerz dulszczyzny i religijnej hipokryzji. Karty tarota to ciągle “biblia szatana”, chiromancja to bzdury, chociaż z drugiej strony prześmiewcy takich zainteresowań często dają naciągać się Cygance lub jada prostować sobie kręgosłup do kręgarza, który był ślusarzem do momentu odkrycia “cudownego przeznaczenia”.

Dobra i zła wróżba

Szukajmy więc pozytywnych sugestii, które - jeśli nas na to nie stać - poda nam osoba bardziej wrażliwa lub wtajemniczona. Często nieodkryte możliwości ludzkiego mózgu i symbolikę można spożytkować dla “osłodzenia” ciężkiego ludzkiego życia. Cóż bowiem się stanie, kiedy wróżba wypowie się pozytywnie? Wracamy weseli i gotowi do przełamania złej passy czy pecha. Pozytywna sugestia działa, daje napęd życiowy, często zmienia ludzki los, postępowanie, poprawia zdrowie. Jeżeli będzie mniej korzystna - stanie się formą ostrzeżenia i przestrogi. Wiadomo, że los można odmienić przez zmianę zachowania. A więc, czy można, korzystając z takiej sugestii, przepowiedni, ponieść jakikolwiek uszczerbek w psychice lub physis? Jest to ponadto zawsze dobra i ciekawa rozrywka.

Odwieczna tęsknota poznawania przyszłości

Czy istnieje człowiek, który nie pragnąłby poznać tego, co go czeka? Głownie dlatego, że przepełniony jest strachem i lękiem przed tym, co będzie, szczególnie w dzisiejszych niepewnych czasach. Czytając przepowiednie Nostradamusa całe legiony naukowców, historyków, językoznawców dopasowują enigmatyczne wersety do dzisiejszej rzeczywistości. Naukowcy niemieccy i izraelscy odkryli podobno komputerowy kod tekstów Biblii. Cała rzeczywistość człowieka jest zdeterminowana potrzebą uchylenia rąbka przyszłości. Skoro więc tak wszyscy tego pragniemy, to należy być może szukać wszelkich możliwych dróg poznania nieznanego - głównie po to, aby stać się lepszym, spokojniejszymi i zdrowszymi. Hasła pozytywnego myślenia zostawmy tym, którzy nie cierpią z powodu niepewności, kompleksów, lęków i braku siły w walce z ludzkimi słabościami.

Reklama

mwmedia