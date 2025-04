Założenie metody

Głównym założeniem postawionymi przez Meichenbauma było to, iż niektóre stany oraz dysfunkcje zachowania biorą swój początek w sposobie, w jakim myślimy o sobie. To nasz umysł podsuwa nam przyczyny i konsekwencje różnych wydarzeń, które wpływają na nasze działanie powodując albo jego zahamowanie i obniżenie nastroju albo wprost przeciwnie stymulujące do dalszego wysiłku. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której niepewna siebie i czująca się nieatrakcyjnie kobieta zobaczy na sobie wzrok mężczyzny. Wówczas jej umysł podpowie jej iż z pewnością musi być nieatrakcyjnie ubrana lub mieć jakiś defekt na sobie, który przykuł uwagę nieznajomego. Znajdując się w tej samej sytuacji kobieta pewna siebie pomyśli, iż spodobała się owemu mężczyźnie. Takie podpowiedzi umysłu prowadzą dalej do odpowiedniej reakcji w postaci albo ucieczki, albo podjęcia rozmowy.

Taki dialog wewnętrzny zawierający ocenę kierowaną pod adresem jednostki z jednej strony może pobudzać do działań konstruktywnych lub też wyzwalać lęk i powodować dezorganizacje działania. W odniesieniu do nadpobudliwości teoria ta zakłada się, że zaburzenia uwagi i braki w zakresie kontrolowania impulsów wynikają przede wszystkim z niedostatecznej werbalizacji, a raczej samowerbalizacji w trakcie wykonywanych zadań. Czynności wykonywane są na poziomie percepcyjnym, w związku z tym należy uczyć osoby nadpobudliwe werbalizowania poszczególnych czynności tak aby stało się to czynnością automatyczną „mową wewnętrzną”.

Praca z terapeutą

Metoda terapeutyczna zaproponowana przez Meichenbauma zakłada 3 fazy działania na dysfunkcjonalne myśli. Pierwsza z nich polega na przyjrzeniu się patogennym autostwierdzeniom razem z terapeutą. Klient diagnozuję wówczas obszary w których generuję negatywne myśli wobec siebie. W kolejnym etapie pacjent ma za zadanie obserwowanie siebie i swoich zachowań w różnych sytuacjach i szukanie związku między pojawiających się w tym wydarzeniu myślami o sobie a działaniem, jakie realizuję w odpowiedzi na wydarzenie. W trzecim etapie psychoterapeuta pomaga w zmianie patogennych myśli, i stwierdzeń i zastąpieniu ich pozytywnymi i bardziej rozwijającymi. Wykorzystywane do tego są min. techniki behawioralne, które mają wpłynąć na zmianę nawykowego reagowania w danej sytuacji.

Metodę tą można wykorzystywać we wszystkich dysfunkcjach i zaburzeniach, w których występują negatywne autoinstrukcję. Opisana metoda ma dużo wspólnego z technikami afirmacji, wykorzystywanymi przez terapeutów różnych nurtów.

