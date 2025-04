A, B, C

Nazywamy to modelem stresu ABC.

A = aktywujące zdarzenie lub sytuacja (pochodzi od angielskiego słowa activating). Szef zwymyślał Cię z powodu złej pracy.

C = konsekwencje (pochodzi od angielskiego słowa consequences). Czujesz się przygnębiony (reakcja emocjonalna), wszystko kotłuje Ci się w żołądku (reakcja fizyczna), martwisz się (reakcja umysłowa, poznawcza) i wreszcie lądujesz w barze, topiąc smutki (reakcja behawioralna).

Wskazówka

Prościej będzie Ci zredukować stres poprzez zmianę sposobu myślenia o swoim życiu, niż zmianę stylu życia.

Wydarzenia same w sobie nie wywołują stresu, lecz Twoje wyobrażenia na temat tych wydarzeń mogą spowodować, że poczujesz się skrajnie zestresowany.

Czy sensowne jest dla Ciebie to, że C (konsekwencje) spowodowane jest przez A (wydarzenie)?

Poprawna odpowiedź brzmi: nie. To B jest odpowiedzialne za A, a nie C.

B oznacza przekonania, nasze nastawienie (pochodzi od angielskiego słowa beliefs) dotyczące wydarzenia.

Krytyka ze strony Twojego szefa nie była odpowiedzialna za żadną z konsekwencji, jakie zaistniały w wyniku sytuacji aktywującej. To Twoje przekonania wiążące się z tym zdarzeniem były ich powodem. Pomyślałeś „zwolnią mnie za to”, „jestem w tej pracy stracony”, „teraz już wszystko pójdzie z górki” itd. i to była reakcja, która o wszystkim zadecydowała.

Zakwestionuj własne reakcje

Pomyśl o jakimś wydarzeniu, które miało dziś miejsce.

Rozpracuj swoją reakcję na to wydarzenie. Czy była ona oparta na samym zdarzeniu, na przykład czekanie w kolejce do automatu po kawę? A może Twoja reakcja wzięła się z twoich przekonań na temat tego incydentu: „Ten system jest bezużyteczny, dlaczego ci ludzie nie mogą się pospieszyć?

