Przyczyny stresu

Obecnie jeden z najczęstszych problemów związanych ze stresem to nadmiar pracy. Nie zawsze wynika on z okoliczności życiowych, które nakazują pracować ponad siły, aby zaspokoić podstawowe potrzeby swoje i swoich bliskich. Coraz częściej również w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem pracoholizmu. Wbrew poglądom ludzi pogrążających się w pracy bez reszty, często nie podnosi on efektywności, prowadzi zaś do wypalenia zawodowego i spadku wartości pracownika.

Jednym z najważniejszych zadań w ramach profilaktyki stresu w naszych czasach jest więc właściwa organizacja pracy.

Dziecko a sytuacje stresowe

Szczególną rolę odgrywa jednak wychowanie dziecka, które w dużej mierze decyduje o tym, jak będzie ono radzić sobie w trudnych sytuacjach jako dorosły człowiek. Warto pamiętać o kilku najważniejszych regułach. Jeśli dorosły ma dobrze znosić sytuacje stresowe, jako dziecko musi mieć kontakt ze stresem. Nieustanne chronienie dziecka przed najdrobniejszymi problemami pozbawia je możliwości nauki sposobów radzenia sobie z nimi

Stres, jakiemu poddawane jest dziecko, nie może przekraczać jego możliwości – nie może być zbyt długotrwały ani zbyt silny. Nawet jeśli próba pokonania trudności zakończy się porażką, warto pochwalić dziecko za jej podjęcie, uwypuklić wszystko, co dziecko zrobiło dobrze i pokazać sposób na poprawę tego, co w jego postępowaniu nie było doskonałe. W ten sposób dziecko nie będzie bało się ponieść porażki i nie wyrobi w sobie nawyku unikania konfrontacji z sytuacjami problemowymi.

Przede wszystkim jednak dziecko, które staje przed sytuacją nową, trudną, będącą źródłem stresu, zawsze musi być pewne natychmiastowej pomocy ze strony dorosłych w razie większego zagrożenia. W ten sposób umacniane jest poczucie bezpieczeństwa, które wykształcone w najwcześniejszym okresie życia będzie procentować przez całą dorosłość nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.

Oczywiście już od najmłodszych lat warto kształtować w człowieku prawidłowe nawyki, dzięki którym zachowanie higieny psychicznej w dorosłości będzie automatyzmem, a nie dużym wysiłkiem. Tak przygotowane dziecko wejdzie w dorosłość jako osoba zdolna do konfrontacji z własnym życiem.