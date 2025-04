Analiza treści zeznań

Analiza treści zeznań odbywa się zwykle na podstawie pisemnego zapisu przebiegu rozmowy, by wyeliminować ewentualne zafałszowania przekazem niewerbalnym np. z kasety wideo. W pierwszym etapie analizowana jest ogólna struktura zeznania.

Cechy ogólne

Zwraca się uwagę na to, czy treść wypowiedzi jest spójna i logiczna, czy poszczególne części nie stoją ze sobą w sprzeczności lub są niezgodne. O prawdziwości zeznania świadczyć będzie rozproszenie informacji w całej treści, niezorganizowanie wypowiedzi. Bada się także ilość zawartych szczegółów dotyczących osób, miejsca czy czasu.

Treści szczegółowe

Treści szczegółowe dotyczą osadzenia kontekstualnego, czyli lokalizacji zeznań w czasie i miejscu oraz związków z codziennymi czynnościami i przyzwyczajeniami. Analizy dokonuje się także pod kątem przytaczania interakcji, w których uczestniczył oskarżony lub świadek, czyli na przykład jego rozmów i wypowiedzi. Bada się występowanie takich charakterystycznych elementów jak nieoczekiwane komplikacje podczas przytaczanego incydentu czy niezwykłe lub zbędne szczegóły.

W kryterium tym zawarte są także szczegóły poprawnie przytoczone, jednak błędnie rozumiane (np. dziecko przypisujące zachowanie seksualne osoby dorosłej jej dolegliwościom bólowym).

Treści motywacyjne

Badana jest obecność takich elementów jak spontaniczne poprawki lub dodawanie treści do uprzednio relacjonowanego materiału. Na korzyść zeznającego przemawiać będzie przyznawanie się do niepamięci co do pewnych faktów oraz zastanawianie się nad treścią składanego zeznania, np. nad nieprawdopodobnością relacjonowanych treści.

Charakterystyczne szczegóły

Zaliczane są tu szczegóły, które nie są charakterystyczne dla samego opisu (np. bardzo żywe), lecz dla tego, jak według specjalistów popełniane są dane przestępstwa.

Kontrola prawdziwości zeznań

W celu ostatecznej analizy prawdziwości zeznań wykorzystuje się kryteria tzw. Listy kontrolnej prawdziwości. Sprawdza się czy używany język i wiedza stosowne są do wieku osoby, a doświadczane przez nią emocje są stosowne do wypowiadanych treści. Badane są motywy złożenia doniesienia (np. czy jego powody są niejasne) oraz czy inne osoby mogły mieć wpływ na treść zeznań (np. pouczali, sugerowali), a także podatność na sugestię osoby zeznającej. W końcu sprawdzana jest zgodność złożonych zeznań ze zgromadzonymi uprzednio dowodami, innymi zeznaniami oraz prawami natury.

