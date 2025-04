Popularne wydaje się przekonanie, że każdy powinien radzić sobie sam ze swoimi problemami, „brudy należy prać u siebie”. Sytuacja, w której ludzie są w stanie być samowystarczalni, samodzielnie rozwiązywać swoje problemy jest idealna. Do rozmów wystarczają partner, rodzina i przyjaciele. Szukanie swoich rozwiązań problemów i zwracanie się o pomoc do bliskich jest często pierwszym i wystarczającym rozwiązaniem.

Kiedy szukać wsparcia?

Psychoterapia może być użyteczna, kiedy mamy trudności, którymi nie chcemy koniecznie dzielić się ze swoimi bliskimi. Czasami pojawia się poczucie, że ich rady nie wystarczają, abyśmy poczuli się lepiej. Po wielu próbach poradzenia sobie z długotrwałym smutkiem czy lękiem, warto sprawdzić czy będzie pomocne wsparcie specjalisty.

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to proces samopoznania, szansa na porozmawianie o trudnościach z osobą, która jest obiektywna i emocjonalnie niezaangażowana. Pomaga rozpoznać jak nasze zachowania wpływają na nasze otoczenie i jak otoczenie wpływa na nas. Co można zmienić, żeby zwiększyć swój komfort życia. Może być szczególnie użyteczna w przypadku nawracających nastrojów czy problemów, których nie udało się do tej pory rozwiązać dostępnymi środkami. W gabinecie psychoterapeuty można bezpiecznie opowiedzieć o swojej złości, smutku, frustracji, trudnościach w relacjach z innymi ludźmi.

Przed pierwszą wizytą

Pójście do psychologa do zupełnie nowa sytuacja. Mogą jej towarzyszyć pytania: „Jak to będzie wyglądało?” lub „Czy ja rzeczywiście tego potrzebuję?”. Pierwsze spotkanie służy temu by na oba te pytania odpowiedzieć. Psychoterapeuta może wtedy dowiedzieć się więcej o problemie i celu wizyty. To okazja by ustalić czy i jaka pomoc jest potrzebna. Taka pierwsza konsultacja to czas kiedy można opowiedzieć o wątpliwościach, zadać pytania i wspólnie z terapeutą ustalić jak będzie wyglądała ewentualna współpraca.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.