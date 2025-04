Przede wszystkim musimy pamiętać, że zarówno gwałtowny jak i mniej silny ale nieustanny stres, spłycają i przyspieszają nasz oddech. Zwiększa to napięcie mięśniowe w okolicach klatki piersiowej oraz zmienia nasycenie krwi tlenem. Często zaangażowani w sytuację, która spowodowała wzburzenie, nie zauważamy tego. Trzeba sobie zdać sprawę, że od urodzenia uczymy się standardowych reakcji na niektóre typowe i często powtarzające się sytuacje. Często nie są to pojedyncze reakcje, ale całe ich łańcuchy, w których każdy poprzedni element uruchamia następny.

Niejednokrotnie tak jest z reakcją stresu. Jakieś wydarzenie pobudza nasz organizm, pojawiają się charakterystyczne symptomy, rozpoczynamy działanie dostosowane do okoliczności – często mocno zautomatyzowane i pozbawione głębszej refleksji – ale zawsze zawierające typowe elementy: stres oraz silne, często negatywne, emocje. Niejednokrotnie takie automatyzmy przynoszą nam liczne korzyści, a nawet ratują życie. Często jednak przychodzi nam żałować swoich zbyt gwałtownych i nieprzemyślanych reakcji.

Jeszcze częściej nasz stres i podyktowane nim reakcje wynikają z przeciążenia hałasem, pośpiechem, nadmiarem docierających do nas informacji. Przerwanie tego łańcucha automatycznych, na ogół pozostających poza świadomą kontrolą i wyuczonych od dziecka reakcji, mocno zmienia nasz stan, nastrój i zachowanie. Opanowanie własnego oddechu jest jedną z najlepszych metod.

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, w jaki sposób oddychamy. Są trzy najważniejsze tory oddychania

piersiowy – rozszerzają się głównie górne okolice klatki piersiowej, oddychamy szczytami płuc, nie wykorzystujemy całej ich pojemności;

brzuszny – oddychamy dolnymi partiami płuc, podczas oddechu pracuje głównie przepona, brzuch wypychany jest do przodu;

piersiowo-brzuszny – jest to połączenie pierwszych dwóch, płuca napełniają się równomiernie w części dolnej i górnej, bądź początkowo w części dolnej, później zaś górnej.

Oddychanie torem piersiowym jest charakterystyczne dla sytuacji stresu. Oddech taki jest płytki i szybki. Ten typ oddechu właściwy jest kobietom

Oddech torem brzusznym właściwy jest mężczyznom. Ruch przepony zapewnia masaż narządom wewnętrznym, w tym żołądkowi, na którego skurcze w sytuacji stresu skarży się wiele osób. Ten typ oddechu jest nieco bardziej korzystny

Najlepsze efekty przynosi jednak wykorzystanie obu kanałów jednocześnie czyli oddech piersiowo- brzuszny. Przede wszystkim jest głębszy i daje większy dopływ tlenu do organizmu. Ponadto ze względu na swoja głębokość trwa dłużej, a zatem nie jest już przyspieszony i nerwowy. Oddychanie w ten sposób zawsze przyczynia się zmniejszenia pobudzenia i objawów stresu

