Co to właściwie jest?

Jest to rodzaj ćwiczeń, których celem jest uspokojenie, zrelaksowanie, zapomnienie o bieżących problemach. Polegają one najczęściej na rozluźnieniu mięśni, spadku napięcia lub kontroli oddechu. Dzięki odkryciu zbawiennego wpływu tego rodzaju ćwiczeń na zdrowie psychiczne i fizyczne, rozwinęło się coraz więcej gałęzi technik relaksacyjnych, prowadzących poprzez wszystkie zmysły człowieka – węch (aromaterapia), słuch (muzykoterapia), wzrok (chromoterapia – leczenie kolorami), dotyk (masaże relaksacyjne) i smak (szczególnie u dzieci, ale także u dorosłych – używany jest smak przypraw).

Dla kogo są przeznaczone?

Dla pacjentów, którzy poddawani są psychoterapii. Psychiatrzy lub psycholodzy są specjalnie przeszkoleni w treningach relaksacyjnych i podczas terapii często stosują ten sposób wyciszenia u pacjentów. Dzięki temu są oni mniej zestresowani samą wizytą i psychoterapia osiąga lepsze rezultaty. Pozwala to także zapomnieć pacjentowi o codziennym dniu i całkowicie poddać się terapii – pacjent skupia się na sobie, swoich odczuciach i wrażeniach. Mogą być także stosowane przez specjalistów jako wstęp do wprowadzenia pacjenta w stan hipnozy.

Czy techniki relaksacyjne mogą leczyć?

Same w sobie techniki relaksacyjne mają zbawienne skutki przede wszystkim na układ nerwowy – dzięki stanowi odprężenia, w jaki wprowadzany jest pacjent, znika niepotrzebne napięcie. To napięcie generowane jest przez neurony (komórki układu nerwowego) najczęściej jako odpowiedź na szeroko pojęty stres. Zarówno ten, który większość osób odczuwa na co dzień, jak i ten, który odczuwa nasze ciało na skutek choroby. Dzięki technikom relaksacyjnym pacjent uczy się odbierać sygnały ze swojego ciała, wyostrzają się zmysły i może dzięki temu intensywniej odczuwać i lepiej reagować na bodźce. Trudne sytuacje przestają być takie straszne, pacjent odważniej stawia czoła nowym wyzwaniom.

Czy mogę się ich sam nauczyć?

Oczywiście, są specjalne podręczniki, które krok po kroku objaśniają, jak nauczyć się właściwej relaksacji. Metoda nauki ćwiczeń relaksacyjnych jest metodą małych kroczków – począwszy od rytmicznego oddychania i stopniowego rozluźniania mięśni aż do głębokiego relaksu, podobnego do tego, jaki osiągamy w stadium snu. Jednakże najbardziej fachową pomoc w zakresie nauki technik relaksacyjnych uzyskamy u lekarza, który jest do tego odpowiednio przeszkolony. Organizowane są specjalne kursy, szczególnie dla osób, będących pod stałym narażeniem na stres (np. w pracy).

