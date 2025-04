Pij mleko, będziesz wielki!



Zalety produktów mlecznych znamy nie od dzisiaj: mleko i jego przetwory są źródłem wapnia, białka i witamin nieodzownych w rozwoju naszych pociech.

W minionej epoce odwiecznych braków i pustych półek zsiadłe mleko przynosiło ulgę wczasowiczom, którzy zbyt długo przebywali na słońcu; w XXI wieku mamy nowe zastosowanie dla jogurtu i kefiru: zawarte w nich bakterie Lactobacillus (a dokładnie: Lactobacillus rhamnosus JB-1) pomogą nam zwalczać depresję.

Jak to działa?



Naukowcy uważają, że za skuteczność pałeczek kwasu mlekowego jako środka zwalczającego depresję odpowiada połączenie naszych trzewi z mózgiem poprzez nerw błędny. Skuteczność samych bakterii Lactobacillus tłumaczą obniżeniem poziomu kortykosteronu - hormonu związanego z przewlekłym stresem, oraz zmianą działania kwasu γ-aminomasłowego (GABA) - jednego z neuroprzekaźników. Badacze nie przeprowadzili jeszcze prób na ludziach, na razie opieramy się na wynikach otrzymanych po podawaniu pokarmu wzbogaconego pałeczkami kwasu mlekowego gryzoniom, jednak w odzewie na doniesienia prasowe pojawiają się wypowiedzi osób potwierdzających skuteczność tej metody, dotychczas zaliczanych do domowych sposobów walki z obniżonym nastrojem.

Lactobacillus - gdzie go szukać?