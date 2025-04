Klara i Patryk są ze sobą dwa lata, od prawie samego początku związku mieszkają wspólnie, studiują zaocznie, pracują, uczą się życia. Wszystko układało się świetnie, poznawali się, uczyli siebie, zakochiwali w sobie coraz bardziej.

To wszystko trwało do sierpnia ubiegłego roku. Wtedy też Klara odnalazła w archiwum gadu gadu rozmowy z kolegą Patryka - Bartkiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale ich wspólne rozmowy dotyczyły sfery uczuciowej. Patryk wyznawał Bartkowi miłość, a Bartek rewanżował się tym samym! Wymieniali się zdjęciami, przemyśleniami, pisali, że tęsknią za sobą. Patryk opisywał swoją fascynację mężczyznami przypadkowo spotkanymi na ulicy. Pisali do siebie, bo Bartek mieszka teraz w Londynie.

Klara była wstrząśnięta tymi wyznaniami, tym, że chłopak, którego tak kocha, może nagle okazać się biseksualny, a może jest tylko gejem, a ona jest na przykrywkę. Postanowiła nie tracić zimnej krwi, tylko od razu po powrocie porozmawiać z Patrykiem. I tak spędzili 12 godzin na wspólnej rozmowie, o tym, co się zdarzyło, kto co dla kogo znaczy... Patryk przyznał się do zwierzeń, ale powiedział też, że popełnił błąd, nie wie, dlaczego to zrobił, że kocha tylko Klarę, że z nią chce spędzić resztę życia, że tylko ona się liczy. Błagał o wybaczenie, a ona mu uwierzyła.

Jednak ziarno niepewności zostało zasiane. Od tamtej pory Patryk bardzo się pilnował, nic niepokojącego jednak się nie wydarzyło. Jednak Klara patrzyła już na niego inaczej, obserwowała Patryka wnikliwiej, zauważyła rzeczy, których nie widziała wcześniej. Zbytnią czasem dbałość o wygląd, to w jaki sposób rozmawiał z innymi mężczyznami, a może jej się zdawało...



Miesiąc temu wybuchła awantura, która zapoczątkowała kryzys. Jednego dnia mówił, że kocha i szaleje za Klarą, dzień później wykrzykiwał, jak to jej nienawidzi, nie kocha i nie chce. Klara złamała się. Noc przepłakała w poduszkę. Następnego dnia spakowała rzeczy i pojechała do mamy. Ledwo zdążyła wyjechać z miasta, otrzymała wiadomość od Patryka, że muszą ze sobą porozmawiać. Tylko, że ona nie była na to gotowa. Wróciła po trzech dniach.

Patryk płakał i błagał. Mówił same piękne rzeczy, mówił o swojej miłości do Klary. Prosił o przebaczenie, o szansę, więc mu tę szansę Klara dała.

Minął miesiąc, wszystko układa się na pozór dobrze. Klara przez ten czas zdążyła wałkować temat kolegi Patryka tysiące razy. Ten zapewniał, że to bez znaczenia, że tylko ona się liczy.

Jednak dwa dni temu Klara znowu przejrzała archiwum Patryka na gadu gadu, znowu powrócił do rozmów z Bartkiem. Pisali, że chcą się jakoś spotkać...

Co dalej, co jeśli okaże się, że Patryk jest gejem, albo że jest biseksualny, a Klara jest dla niego tylko przykrywką?