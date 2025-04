Spis treści:

Fobia jest to stały, nieuzasadniony strach przed obecnymi lub wyobrażonymi czynnikami (np. rzeczami, zwierzętami lub sytuacjami), który jest nieadekwatny do realnego zagrożenia. Towarzyszą mu reakcje unikania trwające co najmniej 6 miesięcy. Pojawienie się wyimaginowanego zagrożenia powoduje dolegliwości psychiczne i fizyczne.

Objawy psychiczne fobii:

silne napięcie,

narastający niepokój,

drażliwość,

zastygnięcie,

uczucie paniki,

zamartwianie się, myśli katastroficzne,

oczekiwanie, że coś złego się stanie,

u dzieci: niepokój, płacz, złość, zastygnięcie lub lgnięcie do opiekuna.

Objawy somatyczne fobii:

pocenie się,

przyspieszenie pracy serca,

kołatanie serca,

drżenie rąk,

nudności lub wymioty,

duszność,

uczucie gorąca,

zawroty głowy,

bóle głowy,

napięcie mięśni.

Fobia może wywoływać ataki paniki.

Szacuje się, że fobie dotykają nawet 10% społeczeństwa. O ile lęk przed wysokością, pająkami czy zamkniętym pomieszczeniem nie jest dla większości z nas czymś zaskakującym, o tyle fobia przed dziurami, mgłą czy zaśnięciem wydaje się już bardzo dziwna. Jakie jeszcze występują fobie, które są uznawane za najdziwniejsze.

Leczenie fobii zależy od nasilenia objawów. W ciężkich stanach konieczne może być przyjmowanie leków przepisanych przez psychiatrę, które zmniejszą objawy. Korzystne efekty odnosi również psychoterapia, szczególnie terapia behawioralna, polegająca na systematycznym odczulaniu. Stopniowo zwiększany jest kontakt z bodźcem powodującym lęk, a pacjent jest uczony radzenia sobie z objawami fobii. W terapii poznawczo-behawioralnej dodatkowo wspiera się świadomość, że konkretny bodziec jest bezpieczny. Inne formy leczenia to np. terapia wizualna, która umożliwia kontakt z bodźcem na ekranie komputera. A także hipnoza, terapia rodzinna i inne formy psychoterapeutyczne.

