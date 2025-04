Żyjemy w świecie oszalałym na punkcie ekstrawertyzmu: burze mózgów, presja czasu, nastawienie na pracę zespołową i szybki wynik, pożądane wysokie umiejętności interpersonalne... Jak w takim środowisku ma się odnaleźć introwertyk?

Spis treści:

pilot,

muzyk,

kapitan statku,

archiwista,

bibliotekarz,

laborant,

pisarz,

księgowy,

programista,

artysta,

researcher,

leśnik,

rolnik/ranczer,

redaktor,

właściciel sklepu internetowego,

naukowiec.

obsługa klienta,

pilot wycieczek, rezydent,

manager,

przedstawiciel handlowy,

kelner,

PR-owiec,

specjalista do spraw kadr,

prezenter telewizyjny/radiowy,

nauczyciel,

lekarz,

aktor.

Jeśli jesteś introwertykiem, wyluzuj: to świat wiele traci, że cię nie docenia. Bo nie jest tak, że nie masz cennych cech. Masz je, choć pewnie je bagatelizujesz lub nie wierzysz w ich moc. Jakie są zalety introwertyków?

Umiejętność skoncentrowania się na zadaniu (jednym naraz)



W czasach, gdy ciągle od pracowników wymaga się wielozadaniowości, zabrzmi to jak herezja, ale to fakt podparty badaniami na Uniwersytecie Stanforda: człowiek wielozadaniowy nie umie się skupić na tym co robi, ma kłopoty z pamięcią i przełączaniem się z zadania na zadanie.

To potrafią tylko ci, co koncentrują się na jednym zadaniu i dopiero po jego ukończeniu zabierają się za kolejne. Czyli ty.

Potrzeba samotności i jej poszukiwanie

Cóż, tak się składa, że żaden rewolucyjny wynalazek czy teoria nie była dziełem zespołu ani owocem burzy mózgów. Wielkie idee i najlepsze pomysły, zrodziły się w głowach samotników.

Nie pozwól więc, by opinia grupy stłumiła twoje zdanie czy zdeprecjonowała twój pomysł, jeśli czujesz, że jest naprawdę dobry.

Intuicja

I bez śmiechu proszę! Tylko praca w samotności pozwala dojść do głosu szóstemu zmysłowi – intuicji. A introwertycy często ją mają, choć inni nazywają ją fartem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności albo "nosem" do np. interesów.

Wiesz, kto ze znanych ludzi potrafił zaufać swojej intuicji? Steve Jobs. Wiesz, do czego doszedł.

Niewątpliwe zalety introwertyka, w niektórych zawodach staną się dla niego udręką i sprawią, że praca będzie wysysała z niego siły. Oczywiście niektórzy introwertycy "lądują" na stanowiskach pracy, które do nich nie pasują.

Taka sytuacja wymaga znalezienia sposobów na odreagowanie stresu, który praca generuje. Trzeba odkryć najlepsze dla siebie sposoby na regenerację – np. sport lub hobby dające możliwość pobycia w samotności (bieganie, pływanie, modelarstwo, renowacja mebli).

Warto także w pracy, w miarę możliwości, stworzyć sobie jak najlepsze warunki – ot, choćby pracując w tzw. open space, zakładać słuchawki i włączać ulubioną muzykę.

Pewność siebie każdy introwertyk może sobie wyrobić. Można ją nabyć w trakcie pracy, w miarę nabierania doświadczenia lub poprosić o pomoc psychoterapeutę.

Pewność siebie przydaje się bowiem nie tylko na stanowiskach menadżerskich, ale w każdym rodzaju pracy – sprawia, że człowiek wydaje się bardziej kompetentny.

Jasne. Pod warunkiem, że poradzi sobie z tym, o czym pisaliśmy powyżej: ze stresem, który u niego taka praca generuje oraz nabierze umiejętności interpersonalnych i sposobu bycia charakterystycznych dla ekstrawertyków.

Jeśli mu się to uda i dojdzie do wniosku, że satysfakcja z takiej pracy jest większa, niż ponoszony koszt emocjonalny i fizyczny, wszystko będzie OK. Jednak nie wszyscy introwertycy potrafią tak funkcjonować. Wielu z nich albo zmienia pracę, albo zakłada własne firmy.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 29.11.2017.

