Powrót niechcianej melodii



Gdy mowa o objawach depresji, niejednokrotnie pojawia się kwestia uporczywie towarzyszących osobie chorej myśli, które powracają niezależnie od jej woli. Myśli te najczęściej mają zabarwienie negatywne, dotyczą problemów, zmartwień i same stają się źródłem zmartwienia. Są niczym niechciana melodia, którą gdzieś zasłyszeliśmy i za nic nie chce się od nas odczepić – towarzyszy nam przez cały dzień, przy każdej czynności, czasami rozpraszając, drażniąc, sprawiając, że mimowolnie na długie chwile wręcz toniemy w melodii, głusi na pozostałe bodźce.

Myśli przeżuwane



Ruminacje to myśli, które wpływają na człowieka podobnie jak te melodie: są „przeżuwane”, bo ruminacja to właśnie nieustające „przeżuwanie” myśli, dokuczliwe i gryzące, jak problemy, których dotyczą. Ruminacji doświadczamy także, ilekroć mamy do przemyślenia bardzo ważną kwestię albo ważny problem do rozwiązania; wówczas tak długo wracamy do niego myślami aż znajdziemy jakieś wyjście z sytuacji. Niejednokrotnie wracamy do niego także później, by zweryfikować rozwiązanie i zoptymalizować je. Pozornie oba rodzaje ruminacji to dwie strony tej samej monety – ten sam mechanizm, ten sam układ komórek nerwowych, lecz odpowiadają za niego dwie zupełnie inne sieci neuronów.

Dwa obwody Ruminacji



Ruminacje rozstrajające, nieadaptacyjne, powodujące bierne przyglądanie się problemowi związane są ze swoistym układem domyślnym, nazwanym przez J. Paula Hamiltona w skrócie DMN, podczas gdy ruminacje prowadzące do zajęcia się problemem wiążą się z przewagą aktywności układu odpowiedzialnego za rozwiązywanie problemów, w skrócie TPN. Te dwie sieci nerwowe są niczym dwa obwody w komputerze, które wykorzystują podobne procesy i podają wyniki w podobny sposób, a jednak nie są tym samym ani nie prowadzą do takich samych efektów. Na razie nie jest znany mechanizm odpowiadający za „przełączanie” się mózgu pomiędzy tymi obwodami, ale już sam fakt odkrycia istnienia dwu sieci jest niezwykle ważny.

Natarczywe myśli a depresja



Ponieważ nie mamy do czynienia z jedną siecią, na każdy ze wspomnianych układów można oddziaływać z osobna: można wyobrazić sobie sytuację, gdy udaje się osłabić działanie DMN, a wzmacnia aktywność TPN, co powoduje zanikanie biernego, pogarszającego samopoczucie przeżuwania natrętnych myśli i zastępowanie go przez efektywne rozmyślanie prowadzące do rozwiązania problemu. Osoby cierpiące na depresję, zamiast dniami i nocami martwić się i rozpamiętywać fakt bycia chorym na depresję mogłyby skoncentrować się na rozwiązywaniu problemu, np. poprzez przypominanie sobie sposobów radzenia sobie z depresją, wybór alternatywnych metod towarzyszących terapii podstawowej, czy planowaniu zmiany stylu życia na zdrowszy.

