Głęboki oddech

Odpowiedni oddech jest najprostszym narzędziem rozluźnienia ciała i uwolnienia psychiki od zbędnych ciężarów. Można go praktykować wszędzie, stosować jako samodzielny sposób powrotu do równowagi psychofizycznej oraz łączyć z innymi technikami relaksacji. Podstawową zasadą dążenia do harmonii za pomocą oddechu z elementami wizualizacji jest przekonanie, że podczas wydechu pozbawiamy się wszelkiego zmęczenia, stresu i napięcia.

Dodatkowo możemy pokusić się o rozbudowanie naszej relaksacji o pobieranie energii. Wówczas z każdym wdechem wyobrażamy sobie, że docierają do nas świeże pokłady sił witalnych, które wypełniają nasze wnętrze wraz z powietrzem. Kluczem w tym sposobie jest swobodne skupienie się na oddechu oraz odnalezienie rytmu, który będzie odpowiadał nam najbardziej.

Wizualizacja

W walce ze stresem może pomóc wyobraźnia. Ćwiczenia wizualizacyjne polegają na wyobrażaniu sobie miejsca, w którym czujemy się błogo, bezpiecznie, gdzie zapominamy o wrzeszczącym szefie i zajęciach „na wczoraj”. Może to być Twoje ukochane miejsce z dzieciństwa, ulubiona ławka w parku, słoneczna plaża albo hamak w ogródku. Ten sposób jest niezwykle atrakcyjny, gdyż nie ma żadnych barier – ani czasu ani przestrzeni. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

W przypadku wizualizacji ważne jest, by dogłębnie wczuć się w sytuację. Dlatego dokładnie skup się na detalach i odwzoruj w myślach najmniejsze szczegóły - jakiego koloru jest niebo, jakie zapachy czujesz, jakie dźwięki słyszysz. Im więcej elementów, tym więcej zmysłów zostaje zaangażowanych do pracy. Dzięki temu obraz staje się realniejszy, a my możemy odnaleźć wiosnę w zimie.

Muzyka relaksacyjna

Niewątpliwie wielu osobom w ćwiczeniach nad wyciszeniem może pomóc muzyka relaksacyjna. Zarówno tempo, tekst jak i „nastrojowość” danego utworu ma wpływ na nasze samopoczucie. Im głębiej sięga muzyka, tym bardziej zadowolona jest dusza – dlatego staraj się odbierać ją całym ciałem.

Również w tym przypadku najlepiej kierować się intuicją. Pomimo powszechnej opinii na temat uspakajającego wpływu muzyki poważnej, są osoby nieznoszące jej dźwięków. Niektórzy najlepiej odzyskują siły słuchając nowej płyty swojego ulubionego zespołu, a jeszcze inni – zanurzając się w ciepłych dźwiękach soulu. Jedynie nagrania dźwięków natury wydają się na tyle uniwersalne, by polecić je każdemu. Chyba nie ma osoby, która by im nie uległa.

Zapachy

W relaksacji wykorzystuje się oddziaływanie ma zmysły. Pobudzenie zmysłu powonienia również może mieć zbawienny wpływ na nasze samopoczucie. Koncentracja na doświadczaniu miłych bodźców także wiąże się z zapachami. Zmysł powonienia ma bardzo silny związek z tą częścią mózgu, która odpowiada za emocje W tym celu możemy korzystać z aromatycznych olejków czy z perfum.

Do najbardziej polecanych zapachów, sprzyjających relaksacji, należy woń bergamoty, róży i jaśminu. Należy jednak pamiętać by nie zmuszać się do zapachów, które nas drażnią tylko dlatego, że mają opinię „rozluźniających”. Używajmy takich, które najbardziej lubimy i które nam odpowiadają.

Zapachy możemy rozpylać pomieszczeniu, bądź stosować wraz ze świeczkami w podgrzewaczu – jeśli chcemy uzyskać odpowiedni nastrój. Można również nabyć różnego rodzaju olejki do ciała i stosować je w towarzystwie partnera w połączeniu z masażem. Ulubione perfumy, stosowane na co dzień, mogą natomiast stanowić namiastkę domowej aromaterapii.

Kontakt z naturą

Podczas wyboru najbardziej efektywnej dla nas relaksacji, warto pamiętać o kontakcie z naturą. Wielu zestresowanych przyznaje, że nic tak nie ładuje baterii i nie przywraca do równowagi, jak długi spacer po lesie. Oczywiście sposobów korzystania z dobroczynnego oddziaływania natury jest mnóstwo. Wszystko zależy od naszych upodobań i preferencji. Jedni będą relaksować się podczas całodziennej wycieczki rowerowej, żywego joggingu, inni – wielogodzinnym łowieniem ryb.

Kontakt z naturą pomaga się wyciszyć, zajrzeć w głąb siebie. Aktywność na świeżym powietrzu jest doskonałym pretekstem do bycia sam na sam ze sobą. Warto być tego świadomym. Taka wiedza jest szczególnie wówczas, gdy za oknem jesienna plucha lub mroźny i ponury dzień, a nas czeka długa lista zajęć. Wtedy wypracowanie sobie najlepszej metody na odzyskanie równowagi i wyciszenie może okazać się nieocenione.

Korzyści płynące z umiejętności relaksacji:

pozwala ona na oszczędność ogromnej ilości energii ,

, relaksacja przeciwdziała stanom lękowym,

dostarcza przyjemnych doznań, poprawia samopoczucie oraz obraz siebie,

przeciwdziała chorobom somatycznym np. nadciśnienie ,

, zmniejsza nerwowość (psychiczne i fizjologiczne napięcie),

możemy wpłynąć na działalność wyobrażani i procesów myślenia,

wpływa korzystnie na dobry sen ,

, powracamy do "tu i teraz, odnajdujemy większą wyrazistość w postrzeganiu rzeczywistości

