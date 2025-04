Negatywna triada w depresji – czym jest?

Negatywna triada poznawcza to termin zaczerpnięty z poznawczego modelu depresji. Jej twórcy, Aaron T. Beck i Albert Ellis, wysunęli tezę, że do powstania depresji przyczyniają się: triada poznawcza oraz błędy logicznego myślenia. Dowiedz się, co to takiego.