Każdy z nas zna osoby, które swoim trudnym zachowaniem zabierają nam część energii, pozytywnych myśli i dobrego nastroju. Nie zawsze mamy możliwość rezygnacji z kontaktu z takimi osobami, ale możemy mieć pod ręką kilka narzędzi, jak się zachowywać, aby o siebie zadbać w trudnym kontakcie. Czasami chodzi o irytującego szefa, marudną sąsiadkę, a czasami też o męża czy przyjaciela, którzy potrafią negatywnie na nas wpłynąć. Wtedy nie chcemy wycofywać się, urywać kontaktu, ale też pozostawać bezbronnymi, podatnymi na zepsucie nastroju.

Reklama

Zacznij od siebie

Jeśli chcemy kogoś lub coś zmienić, to najlepiej jest zacząć od siebie. Kiedy ktoś często psuje nam nastrój, warto przyjrzeć się temu, jaki my mamy wpływ na tę sytuację. Być może pobudzasz nieco napiętą sytuację? Przyjmujesz jakieś założenia na temat rozmówcy, jesteś zamknięty podczas kontaktu?

Każdy z nas od czasu do czasu ocenia innych. Warto zadbać o to, aby te oceny nie utrudniały relacji. Może warto spróbować innego zachowania w kontakcie z trudną osobą? Możesz być bardziej otwarty, serdeczny, może możesz zadawać więcej pytań i wyrażać większe zainteresowanie rozmówcą? Twoje odmienne zachowanie może przerwać schemat relacji – badania dowodzą, że jeśli jedna osoba potrafi zareagować na negatywny komunikat pozytywną lub neutralną odpowiedzią, to relacja układa się znacznie lepiej niż w sytuacji odpowiadania negatywnym na negatywne.

Zmiana perspektywy

Czasem nasza perspektywa jest zawężona – widzimy kogoś z samymi wadami, które w naszym przekonaniu stanowią przeszkodę w relacji. Kiedy włożymy trochę wysiłku w zobaczenie kogoś także z jego pozytywnymi cechami, to mamy pełniejszy obraz takiej osoby i może być nam łatwiej się z nią porozumieć. Być może nasz szef jest za bardzo drobiazgowy, ale imponuje ci jego zaangażowanie w pracę. Może nasz mąż czasem łatwo się irytuje, ale podoba nam się jego pasja i poczucie humoru. Może koleżanka ma skłonności do zapominania o spotkaniach, ale jest naprawdę dobrym słuchaczem? Warto dostrzec też pozytywne aspekty osoby, z którą jesteśmy w relacji.

Ważne jest zadanie sobie pytań – kto jest odpowiedzialny za mój humor i nastrój? Co ja mogę zrobić, aby go utrzymać na dobrym dla mnie poziomie? Nie zawsze musimy się dopasowywać w nastroju do innych. Skoro masz dobry dzień, to sobie na to pozwól i korzystaj z tego, jak się czujesz.

Przeczytaj, jak zadbać o pozytywne relacje:

Jak skrytykować partnera i nie urazić jego uczuć?

Jak uniknąć kłótni z partnerem?

Jak walczyć z narastającym konfliktem w związku?

Reklama

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.