Zanim przystąpimy do negocjowania rozwiązań, warto zadbać o dokładne omówienie tego, na czym polega problem dla obydwu partnerów. Ważne jest utworzenie przestrzeni, w której każdy ma prawo do zabrania głosu bez ocen. Dobrze, żeby partnerzy zrezygnowali z ataków, ale zamiast nich starali się odnieść z szacunkiem do drugiego punktu widzenia. Przeczytaj, co zrobić, by dojść do porozumienia z partnerem.

Rozwiązywanie problemu

Reklama

Podczas rozmowy o możliwych rozwiązaniach, dobrze być otwartym na partnera, ale warto pilnować się, aby nie pójść zbyt szybko na kompromis. Wiele konfliktów kończy się, ponieważ jedna strona decyduje się poddać. To może powodować kłótnie w przyszłości, ponieważ rozwiązanie jest pozorne i prędzej czy później trzeba będzie wrócić do negocjacji. Aby tego uniknąć sprawdź, jakie są dla ciebie sprawy, z których na pewno nie chciałbyś rezygnować. Oczywiście przy rozpoznawaniu tych ważnych obszarów, dobrze jest zachować umiar i napisać rzeczywiście najważniejsze – te niezbędne dla twojego szczęścia.

Wiele konfliktów kończy się, ponieważ jedna strona decyduje się poddać. To może powodować kłótnie w przyszłości, ponieważ rozwiązanie jest pozorne i prędzej czy później trzeba będzie wrócić do negocjacji. Aby tego uniknąć sprawdź, jakie są dla ciebie sprawy, z których na pewno nie chciałbyś rezygnować. Oczywiście przy rozpoznawaniu tych ważnych obszarów, dobrze jest zachować umiar i napisać rzeczywiście najważniejsze – te niezbędne dla twojego szczęścia. Warto także zwrócić uwagę na to, aby mówić o swoich potrzebach bez etykietowania i krytykowania partnera. Na przykład, jeśli sprawą konfliktową w związku jest ilość czasu poświęcana na spotykanie się ze znajomymi, to możemy powiedzieć o sobie: „Potrzebuję, abyśmy spędzali więcej czasu w towarzystwie innych osób“, zamiast: „Chciałbym, żebyś była bardziej towarzyska“.

Na przykład, jeśli sprawą konfliktową w związku jest ilość czasu poświęcana na spotykanie się ze znajomymi, to możemy powiedzieć o sobie: „Potrzebuję, abyśmy spędzali więcej czasu w towarzystwie innych osób“, zamiast: „Chciałbym, żebyś była bardziej towarzyska“. Nie ma negocjacji w tym, co jest dla nas ważne w życiu – ale negocjowalny jest sposób zaspakajania tej potrzeby. Przy wymyślaniu go pozwólcie sobie na kreatywność. Potrzeba towarzystwa może być bardzo istotna w czyimś życiu i trzeba to zaakceptować. Ale obszarem do negocjacji może być czas na spotkania lub sposób spędzania czasu ze znajomymi. Na przykład dla obydwu partnerów w porządku może być to, aby wychodzić dwa razy w miesiącu na spotkania towarzyskie lub możliwe jest wyjście wcześniej. Może możliwa do zaakceptowania będzie organizacja tych spotkań w domu tak, aby mieć wpływ na ich przebieg.

Oczywiście, nie wszystkie sprawy będą łatwe do rozwiązania, wtedy warto powiedzieć sobie, że zmiana to proces i być cierpliwym w negocjowaniu rozwiązań. Powodzenia!

Czytaj także:

Co robić, gdy parter za dużo pracuje?

Kiedy pochwały mogą ci zaszkodzić?

Co zyskasz dzięki psychoterapii?

Jak osiągnąć to, czego pragniesz?

Reklama

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.